14 лет назад на летних Играх в Пекине китайцы устроили невероятное шоу. Как будет в этот раз?

Олимпиада-2022. Грандиозная церемония открытия. Чем нас всех удивит Китай? LIVE

Сегодня, 4 февраля, пройдёт торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине. В церемонии примут участие 95 стран, в том числе и сборная России, которая из-за санкций будет выступать под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Знаменосцами команды станут конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв.

Следите за самыми интересными моментами церемонии в онлайн-трансляции «Чемпионата». На месте событий работают наши корреспонденты, поэтому с нами вы не пропустите ничего интересного. Наш «лайв» начнётся в 12:00 мск.