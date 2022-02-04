Олимпиада-2022. Грандиозная церемония открытия. Чем нас всех удивит Китай? LIVE

Сегодня, 4 февраля, пройдёт торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине. В церемонии примут участие 95 стран, в том числе и сборная России, которая из-за санкций будет выступать под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Знаменосцами команды станут конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв.
Следите за самыми интересными моментами церемонии в онлайн-трансляции «Чемпионата». На месте событий работают наши корреспонденты, поэтому с нами вы не пропустите ничего интересного. Наш «лайв» начнётся в 12:00 мск.
Доброе утро, дорогие читатели! Начинаем нашу онлайн-трансляцию. Сегодня наконец-то официально стартуют Олимпийские игры в Пекине, хотя официально соревнования начались ещё 2 февраля. Квалификации проходили у кёрлингистов и фристайлистов.
- 4 февраля 2022
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