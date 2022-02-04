Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Статьи

Церемония открытия зимней Олимпиады — 2022 в Пекине – онлайн-трансляция, где смотреть онлайн открытие Олимпийских игр

Олимпиада-2022. Грандиозная церемония открытия. Чем нас всех удивит Китай? LIVE
Андрей Гуров Павел Панышев
,
Олимпийские игры в Пекине
Комментарии
14 лет назад на летних Играх в Пекине китайцы устроили невероятное шоу. Как будет в этот раз?
Расписание Олимпийских игр-2022
Медальный зачёт Олимпийских игр-2022

Сегодня, 4 февраля, пройдёт торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине. В церемонии примут участие 95 стран, в том числе и сборная России, которая из-за санкций будет выступать под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Знаменосцами команды станут конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв.

Следите за самыми интересными моментами церемонии в онлайн-трансляции «Чемпионата». На месте событий работают наши корреспонденты, поэтому с нами вы не пропустите ничего интересного. Наш «лайв» начнётся в 12:00 мск.

Live Татьяна Постникова

Доброе утро, дорогие читатели! Начинаем нашу онлайн-трансляцию. Сегодня наконец-то официально стартуют Олимпийские игры в Пекине, хотя официально соревнования начались ещё 2 февраля. Квалификации проходили у кёрлингистов и фристайлистов.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022