«Крутейший человек на свете». В Америке восхищены шоу Капризова с превращением в Овечкина

Александр Овечкин из-за положительного теста на коронавирус вынужден был пропустить звёздный уик-энд НХЛ в Лас-Вегасе. Вряд ли Ови сильно расстроился по этому поводу (отдохнуть ему сейчас важнее, чем принять участие в очередной тусовке), однако мероприятие явно лишилось значительной доли харизмы и веселья, которые всегда излучает Овечкин.

Но совершенно неожиданно заменить Овечкина в Лас-Вегасе вызвался Кирилл Капризов. Форвард «Миннесоты», который до сих пор не говорит по-английски, неожиданно стал гвоздём программы конкурсов мастерства, которые прошли в ночь с пятницы на субботу по московскому времени.



Перед своей попыткой в конкурсе буллитов Капризов внезапно стянул игровой свитер «Уайлд» — под ним оказался вашингтонский джерси Овечкина! С этого момента Кирилл перевоплотился в соотечественника: исполнил ритуал с бутылкой воды, поменял хват с левого на правый, а после гола спародировал знаменитое празднование Овечкина «горячая клюшка». Капризов остался точен даже в мелочах: обратите внимание на жёлтые шнурки коньков и заправленный свитер.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Капризов — просто красавец! Вряд ли кто-то ожидал от скромного и редко улыбающегося паренька шоу, но Кирилл раскрылся именно там, где это и уместно. Спародировал Овечкина, «вернув» того на Матч звёзд, признался, что назвал кота в честь Евгения Кузнецова, а ещё перед конкурсами не стесняясь произнёс на камеру коронное выражение, которое в «Миннесоте» уже готовы запатентовать на имя Кирилла.

Посмотреть видео можно на официальной странице «Миннесоты» в «Твиттере». Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Буллит Капризова не признали лучшим на конкурсе, но это и неважно — с миниатюрой про Овечкина Кирилл и так громче всех залетел в медиапространство. Одним из первых на буллит с переодеванием отреагировал сам капитан «Вашингтона». «Неплохо!» — написал Ови в своём «твиттере».

Не остался в стороне и официальный аккаунт «Вашингтона». Сначала «столичные» в шутку обратились к «Миннесоте» с вопросом: «Не возражаете, если мы возьмём Капризова с собой домой?». А затем «Кэпс» выложили свою версию популярного мема с двумя человеками-пауками.

Обычные пользователи североамериканского «Твиттера» источали восхищение и умиление Капризовым.

«Капризов — самый крутой человек на свете».



«Капризов занял достойное место среди элиты НХЛ на Матче звёзд».



«Капризов прекрасен. НХЛ нужно больше такого контента».



«Я люблю Капризова ещё с тех пор, как он выиграл «Колдер Трофи», но не узнал об этом сразу, так как был на рыбалке в Сибири и не взял с собой телефон».



«Я думаю, что это сумасшествие: Капризов, играющий с левым хватом, подражает Овечкину, поменяв руку, да ещё и забивает!»



Буллит Кирилла, вероятно, стал самым обсуждаемым событием вечера. Других ярких моментов на конкурсах мастерства было не так уж и много. Разве что стоит выделить несколько других буллитов. Например, в исполнении Тревора Зеграса.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

И Кучеров-стайл в ворота Василевского от Крайдера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.

Ещё один россиянин на Матче Звёзд Евгений Кузнецов отметился тем, что помог Капризову переодеться в Овечкина, а ещё последним местом в забеге на скорость.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» NHL GIFs.

Впрочем, вообще странно, что Кузнецова заявили в этот конкурс — скоростью Евгений никогда не блистал. Зато с чувством юмора у него точно всё в порядке.