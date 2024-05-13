Никитин: хочется, чтобы на следующий год «Локомотив» смог реализовать свой потенциал

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о высоком потенциале ярославского клуба в следующем сезоне КХЛ. В прошедшем сезоне «Локомотив» проиграл «Металлургу» в финале Кубка Гагарина.

«Ярославль заждался Кубка? Разумеется. Я, во-первых, сам в этом плане всё осознаю, меня не надо уговаривать. Конечно, болельщики заслужили, Ярославль – хоккейный город, люди всё понимают, знают путь победы, хоть это и было давно. Есть трагические события, которые произошли, это тоже один из поводов и мотивация для ребят, которые сейчас здесь играют. Хочется, чтобы мы все приложили усилия и на следующий год не просто сохранили чемпионское окно, а смогли реализовать свой потенциал.

У меня действующий контракт на следующий сезон. С руководством мы в процессе разговора и подведения итогов, прокачиваем молодых ребят. В нормальной команде работа никогда не заканчивается», — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.