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Германия —Швеция: онлайн-трансляция матча ЧМ-2024 начнётся в 21:20

Германия —Швеция: онлайн-трансляция матча ЧМ-2024 начнётся в 21:20
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Сегодня, 13 мая, в рамках группового этапа 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой матч проведут команды группы B — сборные Швеции и Германии. Соперники будут играть на стадионе «Остравар-Арена» в Остраве (Чехия). Начало — в 21:20 по московскому времени.

ЧМ-2024 . Группа B
13 мая 2024, понедельник. 21:20 МСК
Германия
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Швеция в данный момент занимает первое место в турнирной таблице своей группы. После двух игр она имеет в активе шесть очков. Германия располагается на пятом месте, заработав два очка в двух матчах.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» в Праге.
Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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