Плющев: не верю, что при Гатиятулине «Ак Барс» заиграет так, как от него ждут

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил слова нового главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина, заявившего, что он собирается сделать казанский клуб вновь обладателем Кубка Гагарина. Прошлый сезон «Ак Барс» возглавлял опытнейший Зинэтула Билялетдинов, покинувший клуб после вылета команды в первом раунде плей-офф от «Автомобилиста».

«Знаете, он пришёл туда, не понимая зачем. Мне так показалось. Потому что у него и в предыдущих клубах была возможность сделать то же самое – у него не получилось. А «Ак Барс» – сложная команда. Гораздо сложнее, чем те, что у него были в предыдущей карьере.

Но я понимаю так, что, кроме лозунгов – пришёл сделать команду чемпионов, там ничего больше нет. Тем более что подобрали помощников, которые походили по клубам с неудачным карьерным результатом. И ожидать от них, что они будут стоять перед игроками, которые считают себя значимыми в российском хоккее, сложно. Я не верю, что Казань на следующий год заиграет так, как от неё ждут болельщики», — приводит слова Плющева «Татар-Информ».

Гатиятулин отказал «Сибири», с которой у него была устная договорённость о подписании двухлетнего соглашения, а также ЦСКА, где Илья Воробьёв предлагал 48-летнему специалисту войти в тренерский штаб в качестве тренера по защитникам.