Никитин рассказал, как воспринял отставку главного тренера «Авангарда» во время плей-офф

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, как воспринял отставку главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца в ходе серии плей-офф. Специалист был уволен после второго матча, в котором омский клуб проиграл со счётом 0:7.

«Меня самого увольняли и назначали во время плей-офф (смеётся). Не сказать, что спокойно к этому отношусь, но когда через такое проходишь в обеих ипостасях, то смотришь иначе. Это внутренняя кухня соперника, мы реагировали таким образом, что объясняли ребятам, зачем и для чего Омск это сделал, в какой хоккей он теперь будет играть. То есть мы разбирали чисто практически именно то, что нужно для нас, не осуждая и не приветствуя решение «Авангарда», — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.