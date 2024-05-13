Никитин — о Лихачёве: три месяца пытался разговаривать по-хорошему — реакции никакой

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, как воспитывал молодого нападающего ярославского клуба Ярослава Лихачёва по ходу прошлого сезона КХЛ. 22-летний воспитанник клуба вернулся в «Локомотив» после аренды в «Амуре».

«Зачем назвал Лихачёва зеро? А мы с ним потом разговаривали, он понял, для чего это ему сделали. Я пытался месяца три по-хорошему разговаривать, вижу, что реакции никакой. Пришлось немножечко пожёстче. Идёт процесс взросления парня, впервые оказавшегося в команде, которая не просто участвует в турнире, а хочет выиграть Кубок Гагарина. Всё жёстко, честно. Это неприятно, но мы долго разговаривали. Он правильно среагировал», — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.