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Никитин — о Лихачёве: три месяца пытался разговаривать по-хорошему — реакции никакой

Никитин — о Лихачёве: три месяца пытался разговаривать по-хорошему — реакции никакой
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, как воспитывал молодого нападающего ярославского клуба Ярослава Лихачёва по ходу прошлого сезона КХЛ. 22-летний воспитанник клуба вернулся в «Локомотив» после аренды в «Амуре».

«Зачем назвал Лихачёва зеро? А мы с ним потом разговаривали, он понял, для чего это ему сделали. Я пытался месяца три по-хорошему разговаривать, вижу, что реакции никакой. Пришлось немножечко пожёстче. Идёт процесс взросления парня, впервые оказавшегося в команде, которая не просто участвует в турнире, а хочет выиграть Кубок Гагарина. Всё жёстко, честно. Это неприятно, но мы долго разговаривали. Он правильно среагировал», — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Игорем Никитиным читайте на «Чемпионате»:
«Масло, которое лили нам по ушам, снизило градус». Откровенный Никитин — о «Локомотиве»
Эксклюзив
«Масло, которое лили нам по ушам, снизило градус». Откровенный Никитин — о «Локомотиве»
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