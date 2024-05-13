Кожевников: когда клоунада от ИИХФ завершится, мы покажем свой уровень на чемпионате мира

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил матчи сборной «Россия 25» в рамках Большого тура сборной. Российская сборная выиграла все пять матчей, четырежды обыграв сборную Беларуси и оказавшись сильнее сборной Казахстана со счётом 1:0.

«Май – время сборной страны, матчи в Астане и особенно в Туле, Омске и Минске это доказали. Увидели хоккей очень неплохого уровня, доказательство – сборная Казахстана, которую мы неплохо натренировали. Приехала в Чехию на чемпионат мира и выдала первый сюрприз – разгромила Францию (матч завершился со счетом 3:1. – Прим. «Чемпионата»).

Когда нынешняя клоунада от ИИХФ завершится, мы вернёмся на чемпионаты мира и покажем свой уровень. Не согласен с теми, кто говорит, что за годы железного занавеса мы резко отстали. Во всяком случае тур «России 25» обнадёживает», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

Напомним, сейчас в Чехии проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой в городах Остраве и Праге. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.