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Владелец «Кэпиталз»: переживал, что Овечкин может стать великим игроком без Кубка Стэнли

Владелец «Кэпиталз»: переживал, что Овечкин может стать великим игроком без Кубка Стэнли
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Владелец «Вашингтона» Тедд Леонсис рассказал о своих переживаниях о том, что российский нападающий Александр Овечкин может стать самым великим игроком в НХЛ, который никогда не выигрывал Кубок Стэнли. «Кэпиталз» стали обладателями главного трофея в НХЛ в 2018 году.

«Я жил в страхе, что Алекс станет величайшим игроком, который никогда не выиграет Кубок Стэнли. Я жил с этой тревогой и стремлением добиться результата, и когда мы выиграли Кубок Стэнли, то я испытал облегчение: «Уф! Мы сделали это». Это сделало меня ещё более счастливым.

У нас сложились очень хорошие отношения с Овечкиным, построенные на доверии. Уникально, что такой великий игрок поколения провёл с нами всю свою карьеру, выиграл титулы MVP и может выиграть гонку по голам в истории НХЛ. Можно будет оглянуться на эту эпоху и сказать: «Ух ты, это было действительно особенное время», — цитирует Леонсиса Wtop.

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