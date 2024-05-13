Департамент безопасности игроков НХЛ проверит эпизод с ударом Задоровым Макдэвида

Департамент безопасности игроков Национальной хоккей хоккейной лиги проведёт проверку эпизода третьего матча серии плей-офф НХЛ «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонотон Ойлерз» между российским защитником Никитой Задоровым и нападающим Коннором Макдэвидом.

«Пока ещё слишком рано говорить о том, как именно Департамент безопасности игроков будет проверять [эпизод] с Макдэвидом, Суси и Задоровым.

Мое мнение: отстранение необходимо. Намерение — опасная игра. Важен конечный результат: обоюдный контроль столкновений после сирены.

Не отстранять никого? Это развяжет всем руки», — написал инсайдер Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, сразу после финальной сирены третьего матча Задоров толкнул в спину капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, который в это же время получил удар клюшкой в лицо от игрока обороны «косаток» Карсона Суси.