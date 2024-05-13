Владелец «Вашингтона» пообещал сделать всё, чтобы клуб выиграл ещё один Кубок Стэнли

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тедд Леонсис заявил, что руководство клуба приложит все усилия, чтобы команда смогла выиграть ещё один Кубок Стэнли.

«Я обещаю, что мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть ещё один кубок», — приводит слова Леонсиса Wtop.

«Столичные» становились обладателями главного трофея Национальной хоккейной лиги один раз в своей истории — в 2018 году. В финальной серии они обыграли «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1.

В текущем сезоне «Вашингтон» вылетел в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс», проиграв со счётом 0-4. «Кэпс» попали в плей-офф с восьмого места, набрав в 82 матчах 91 очко. «Синерубашечники» стали победителями регулярного чемпионата НХЛ, заработав 114 очков.