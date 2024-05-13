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Вратарь «Металлурга» рассказал, с чем связан прорыв Ильи Набокова

Вратарь «Металлурга» рассказал, с чем связан прорыв Ильи Набокова
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Играющий тренер и вратарь «Металлурга» Александр Судницин высказал мнение, с чем связан прорыв молодого голкипера «Магнтики» Ильи Набокова.

— Ты и тренировался, и работал вместе с Ильёй Набоковым. С твоей точки зрения, как за один сезон он вырос в основного вратаря клуба и стал самым юным обладателем звания MVP Кубка Гагарина?
 — Илья очень талантливый парень, который очень хорошо оснащён технически был ещё до КХЛ. Его прорыв связан с ментальным ростом! В этом аспекте он добавлял по ходу сезона. Плюс ежедневная работа! И, конечно, доверие тренеров.

Отметил бы ещё именно вратарский коллектив, Артём, Илья, Сашка и Никита. Все парни поддерживали друг друга и своей работой подталкивали к развитию! В итоге Илья добился такого результата, о котором можно только мечтать (улыбается), — приводит слова Судницина газета «Копейский рабочий».

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