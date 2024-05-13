Шилов показал 3-й результат в истории «Ванкувера» по числу сейвов в гостевой игре плей-офф

В Эдмонтоне (Канада) прошёл третий матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Вратарь «Ванкувера» Артур Шилов отразил 42 броска и пропустил три шайбы. Таким образом, Шилов показал третий результат в истории «Ванкувера» по числу сейвов в гостевом матче плей-офф НХЛ, который завершился без овертайма. На втором месте по этому показателю голкипер Кори Шнайдер с 43 сейвами в матче с «Лос-Анджелесом» в плей-офф 2012 года.

Лучший результат по числу сейвов в гостевом матче плей-офф в истории «Ванкувера» показал голкипер Кирк Маклин, отразивший 45 бросков в матче с «Лос-Анджелесом» в 1993 году.