Шилов показал 3-й результат в истории «Ванкувера» по числу сейвов в гостевой игре плей-офф
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В Эдмонтоне (Канада) прошёл третий матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась победой гостей со счётом 4:3.
Вратарь «Ванкувера» Артур Шилов отразил 42 броска и пропустил три шайбы. Таким образом, Шилов показал третий результат в истории «Ванкувера» по числу сейвов в гостевом матче плей-офф НХЛ, который завершился без овертайма. На втором месте по этому показателю голкипер Кори Шнайдер с 43 сейвами в матче с «Лос-Анджелесом» в плей-офф 2012 года.
Лучший результат по числу сейвов в гостевом матче плей-офф в истории «Ванкувера» показал голкипер Кирк Маклин, отразивший 45 бросков в матче с «Лос-Анджелесом» в 1993 году.
НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 3-й матч
13 мая 2024, понедельник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Экхольм (Кейн, Нурс) – 05:37 (5x4) 1:1 Линдхольм (Бёзер, Хьюз) – 08:43 (5x4) 1:2 Бёзер (Миллер, Майерс) – 13:17 (5x5) 1:3 Бёзер (Зутер) – 18:33 (5x5) 2:3 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 23:35 (5x4) 2:4 Линдхольм (Миллер, Хьюз) – 37:34 (5x4) 3:4 Бушар (Экхольм, Драйзайтль) – 58:43 (6x5)
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