Плющев: ну какие прибалты и поляки хоккеисты? Смешные ребята

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о национальных командах Польши и прибалтийских стран.

— Сборную России не указали среди самых титулованных на инфографике во время трансляции. Указали только Канаду, Чехию и Швецию. Считаете, это провокация или реально ошибка, как уверяет Люк Тардиф?

— (Смеется.) У них очень много «ошибок» в отношении нас. Поэтому здесь удивляться нечему. И меня это особо не интересует. Я знаю историю нашего хоккея, историю советского хоккея, на моих глазах совершались все мировые события, и все звёзды советского и российского хоккея немножко старше 50 лет прекрасно понимают, что российский хоккей – это особенная история в мировом хоккее и сбрасывать со счетов их просто невозможно.

А этот случай… Когда люди не знают, как зацепить или обидеть, то начинается вот такой мухлёж и тому подобное. В последнее время столько негативного в нашу сторону было, что я даже не собираюсь на этом заострять внимание.

— Второсортные сборные, как Польша или Норвегия, очень просто забивали Мерзликину из «Коламбуса» или Мразеку из «Чикаго». О чём это может говорить? О недостатке мотивации самих вратарей играть на чемпионате мира на своём уровне вне НХЛ?

– Так играют взрослые ребята, и они все понимают, что первые матчи – это вообще ни о чём, будем так говорить. Потому что всё начинается с четвертьфиналов или полуфиналов. Поэтому некоторые команды приезжают на чемпионат мира, чтобы отойти от всех коллизий, которые случились на Кубке Стэнли. Всё основное будет, конечно же, впереди. То, что не всегда команды показывают то, что они могут показать, – ну это уже не первый чемпионат мира, и тенденция будет и дальше продолжаться. Всё основное будет в играх на выбывание.

Что касается чемпионатов мира. Я думаю, многие понимают, что некоторые европейские сборные туда подтянуты не по спортивному мастерству, а по политическим моментам. Ну какие поляки хоккеисты? Смешные ребята. И прибалтийские республики – такие же смешные ребята, — приводит слова Плющева «Татар-информ».