Как он промазал?! Свечников шёл на хет-трик, но не попал по шайбе за 20 секунд до сирены

«Миннесота» в прошлой встрече прервала победную серию, а вместе с ней закончились и сверхудачные отрезки лидеров «дикарей» Капризова и Фиалы, которые набирали очки 12 матчей подряд. Спустя четыре дня отдыха, «Уайлд» предстояло сыграть с одним из лидеров Восточной конференции «Каролиной», где отличный сезон проводит Андрей Свечников.

Игра топовых команд НХЛ на удивление получилась не слишком зрелищной. Зрителям в Сент-Поле пришлось ждать первого гола больше 30 минут игрового времени, но наверняка шайба в исполнении Фиалы искупила болельщикам долгое ожидание.

В самом начале третьего периода «Миннесота» забила ещё дважды. Сначала Кирилл Капризов ураганом влетел в зону «ураганов» и со второго предъявления пробил Андерсена.

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А через минуту с небольшим отличился Фредерик Годро. 3:0 в пользу «Миннесоты» в начале третьего периода — приговор для «Каролины» подписан?

С этим был категорически не согласен Андрей Свечников. На 46-й минуте он здорово шлёпнул прямо со входа в зону, застав врасплох Кэма Тальбо.

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А через 80 секунд россиянин реализовал большинство, бросив в касание после шикарного перевода от Терявяйнена.

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«Свечников — машина для создания голов. Ситуация близка к ничьей», — написал в своём «твиттере» журналист Майкл Руссо, освещающий матчи «Миннесоты». Быстро забить ещё и третью шайбу у «Каролины» не получилось, но на последних минутах «ураганы» устроили образцовый навал, и — надо же такому случится — именно у Свечникова возник потрясающий момент за 22 секунды до финальной сирены. Андрей уже из вратарской площади бросал без помех по совершенно пустым воротам, но…

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Ни хет-трика, ни грандиозного спасения «Каролины». «Миннесоте» дико повезло, что лучший игрок матча в самый неподходящий момент «киксанул», но такое бывает, это хоккей.



Конечно, поражение не стало для «Каролины» никакой трагедией («ураганы» по-прежнему лидируют в Столичном дивизионе), а вот за Свечникова, который упустил шанс написать красивую историю, обидно. Но ничего — впереди у молодого форварда ещё много подвигов.