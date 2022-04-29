«Стодолларовый Кирилл» снова забил! Капризов выиграл матч шикарным броском в овертайме

Волею календаря, «Миннесота» завершала регулярку матчами с двумя лидерами Западной конференции — «Калгари» и «Колорадо». Именно в этих играх «Уайлд» предстояло решить задачу по получению преимущества домашней площадки в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Сент-Луисом».

Встреча с «огоньками» ожидаемо выдалась упорной. Первый период оказался безголевым, а в начале второго лидер «Флэймз» Годро огорчил Кэма Тальбо. Посильную помощь своей команде в этом эпизоде оказал российский защитник Никита Задоров, продемонстрировавший удивительную для своих габаритов технику при вводе шайбы в зону.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Впрочем, «Миннесоте» удалось быстро отыграться, а уже на 52-й минуте матча у «дикарей» нашёлся свой голеадор Годро. Фредерик воспользовался ошибкой защитника «Калгари» Гудбрансона, допущенной под мощным прессингом, и броском в ближний угол переиграл Маркстрёма.

Тут уже «Калгари» оказался в неприятном положении отыгрывающихся, но «огоньки» решили эту проблему, не став тянуть до самых последних мгновений основного времени. За 116 секунд до сирены достиг цели дальний кистевой бросок Линдхольма с передачи Задорова. А чуть раньше Никита едва не забил сам после сольной вылазки к владениям Тальбо.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Так команды доигрались до овертайма, но в нём всё решилось очень быстро. На 34-й секунде Андерссон схватил удаление, а уже через 10 секунд швед понуро покидал штрафной бокс. Сверхбыструю реализацию «Миннесоте» обеспечили выигравший вбрасывание Эрикссон Эк, а также тройка Хартман, Фиала и Капризов, разыгравшая молниеносную круговерть с шикарным завершающим броском от россиянина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Щелчок Капризова, восторженные крики комментатора, объятия игроков «Миннесоты», которым теперь остаётся только не упустить из рук преимущество домашней площадки на старте плей-офф.



Для «стодолларового Кирилла» (как его стали называть в «Миннесоте» после преодоления рубежа в 100 очков за регулярку) эта шайба стала уже 46-й в нынешней регулярке. Он набрал 106-е очко, что позволило ему выйти на 13-е место в истории НХЛ по очкам в сезоне для россиян. Капризов повторил достижения Овечкина (сезон-2005/2006) и Малкина (2007/2008), а рекорд удерживает Никита Кучеров, выбивший 128 балов в чемпионате-2018/2019.