С кем сыграют российские звёзды в плей-офф НХЛ? Все пары первого раунда Кубка Стэнли. LIVE

В Восточной конференции определяются соперники для российских игроков, а в Западной решается судьба последней путёвки в плей-офф.

Очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ снял многие вопросы по формированию пар в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли. После завершения сегодняшних матчей место в плей-офф себе обеспечили ещё две команды Западной конференции – «Лос-Анджелес» и «Нэшвилл». Таким образом, уже определены 15 из 16 участников плей-офф.

Восемь соискателей главного трофея НХЛ на Востоке были определены уже довольно давно. За Кубок Стэнли от этой конференции поборются «Каролина», «Рейнджерс», «Питтсбург», «Флорида», «Торонто», «Тампа», «Бостон» и «Вашингтон». На Западе готовиться к главным матчам сезона уже могут «Колорадо», «Калгари», «Сент-Луис», «Миннесота», «Эдмонтон» и две вышеназванные команды – «Лос-Анджелес» и «Нэшвилл».

Осталось закрыть всего одно вакантное место, на которое претендуют «Даллас» и «Вегас». При этом все математические расклады играют на руку «звёздам», которые сегодня обыграли «рыцарей» в очном матче в серии буллитов. Теперь «Старз» опережают «Голден Найтс» на четыре очка за два матча до финиша гладкой части сезона. И любое набранное очко гарантирует «Далласу» участие в плей-офф.

Напоминаем, что по регламенту в первом раунде между собой встречаются второе и третье места каждого дивизиона, лучшая команда конференции играет с командой, занявшей место второй уайлд-кард, а победитель другого дивизиона встречается с командой, которая расположилась на позиции первой уайлд-кард. На данный момент точно определены уже две пары первого раунда плей-офф: «Миннесота» сыграет с «Сент-Луисом», а «Эдмонтон» встретится с «Лос-Анджелесом». В свою очередь, на Востоке ситуация куда запутаннее – и там в последние дни регулярного чемпионата определятся, как между собой распределят соперников российские звёзды лиги. По состоянию на сейчас пары выглядят следующим образом:

Восточная конференция

«Рейнджерс» — «Питтсбург»

«Торонто» — «Тампа»

«Флорида» — «Вашингтон»

«Каролина» — «Бостон»

Западная конференция

«Миннесота» — «Сент-Луис»

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

«Колорадо» — «Даллас»

«Калгари» — «Нэшвилл».

Интриги на конец регулярного чемпионата

Разрыв между «Лайтнинг» и «Брюинз» за два матча до конца регулярки составляет три очка. Более того, при равенстве очков «Тампа» будет иметь преимущество над «Бостоном» в турнирной таблице, поэтому с вероятностью 99% «Тампа-Бэй» сыграет с «Торонто», а «Бостон» – с «Каролиной».

Единственная реальная интрига Востока заключается в сражении «Питтсбурга» и «Вашингтона» за третье место в Столичном дивизионе:

«Пингвинз» набрали 101 очко, и им осталось встретиться дома с «Коламбусом»;

у «Кэпиталз» 100 очков и два матча в запасе (с «Айлендерс» и «Рейнджерс»);

при равенстве очков выше будет располагаться «Питтсбург».

Таким образом, может и, скорее всего, получится так, что именно «Рейнджерс» в очном матче с «Кэпиталз» будут выбирать себе соперника по первому раунду плей-офф.

На Западе осталось решить вопрос, кто в паре «Миннесота» – «Сент-Луис» будет иметь преимущество домашнего льда.



А также займёт ли «Нэшвилл» первое место в рейтинге уайлд-кард?



И, наконец, кто выйдет в плей-офф: «Даллас» или «Вегас»?

Последний матч регулярного чемпионата состоится 1 мая, но в нём примут участие две команды, уже давно потерявшие шансы на плей-офф — «Виннипег» и «Сиэтл». Все оставшиеся ключевые матчи регулярки завершатся к 30 апреля. В режиме реального времени будем следить за тем, как изменяется ситуация в турнирной таблице НХЛ.