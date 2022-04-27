С кем сыграют российские звёзды в плей-офф НХЛ? Все пары первого раунда Кубка Стэнли. LIVE

Очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ снял многие вопросы по формированию пар в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли. После завершения сегодняшних матчей место в плей-офф себе обеспечили ещё две команды Западной конференции – «Лос-Анджелес» и «Нэшвилл». Таким образом, уже определены 15 из 16 участников плей-офф.
Восемь соискателей главного трофея НХЛ на Востоке были определены уже довольно давно. За Кубок Стэнли от этой конференции поборются «Каролина», «Рейнджерс», «Питтсбург», «Флорида», «Торонто», «Тампа», «Бостон» и «Вашингтон». На Западе готовиться к главным матчам сезона уже могут «Колорадо», «Калгари», «Сент-Луис», «Миннесота», «Эдмонтон» и две вышеназванные команды – «Лос-Анджелес» и «Нэшвилл».
Осталось закрыть всего одно вакантное место, на которое претендуют «Даллас» и «Вегас». При этом все математические расклады играют на руку «звёздам», которые сегодня обыграли «рыцарей» в очном матче в серии буллитов. Теперь «Старз» опережают «Голден Найтс» на четыре очка за два матча до финиша гладкой части сезона. И любое набранное очко гарантирует «Далласу» участие в плей-офф.
Напоминаем, что по регламенту в первом раунде между собой встречаются второе и третье места каждого дивизиона, лучшая команда конференции играет с командой, занявшей место второй уайлд-кард, а победитель другого дивизиона встречается с командой, которая расположилась на позиции первой уайлд-кард. На данный момент точно определены уже две пары первого раунда плей-офф: «Миннесота» сыграет с «Сент-Луисом», а «Эдмонтон» встретится с «Лос-Анджелесом». В свою очередь, на Востоке ситуация куда запутаннее – и там в последние дни регулярного чемпионата определятся, как между собой распределят соперников российские звёзды лиги. По состоянию на сейчас пары выглядят следующим образом:
Восточная конференция
«Рейнджерс» — «Питтсбург»
«Торонто» — «Тампа»
«Флорида» — «Вашингтон»
«Каролина» — «Бостон»
Западная конференция
«Миннесота» — «Сент-Луис»
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»
«Колорадо» — «Даллас»
«Калгари» — «Нэшвилл».
Интриги на конец регулярного чемпионата
Разрыв между «Лайтнинг» и «Брюинз» за два матча до конца регулярки составляет три очка. Более того, при равенстве очков «Тампа» будет иметь преимущество над «Бостоном» в турнирной таблице, поэтому с вероятностью 99% «Тампа-Бэй» сыграет с «Торонто», а «Бостон» – с «Каролиной».
Единственная реальная интрига Востока заключается в сражении «Питтсбурга» и «Вашингтона» за третье место в Столичном дивизионе:
- «Пингвинз» набрали 101 очко, и им осталось встретиться дома с «Коламбусом»;
- у «Кэпиталз» 100 очков и два матча в запасе (с «Айлендерс» и «Рейнджерс»);
- при равенстве очков выше будет располагаться «Питтсбург».
Таким образом, может и, скорее всего, получится так, что именно «Рейнджерс» в очном матче с «Кэпиталз» будут выбирать себе соперника по первому раунду плей-офф.
На Западе осталось решить вопрос, кто в паре «Миннесота» – «Сент-Луис» будет иметь преимущество домашнего льда.
А также займёт ли «Нэшвилл» первое место в рейтинге уайлд-кард?
И, наконец, кто выйдет в плей-офф: «Даллас» или «Вегас»?
Последний матч регулярного чемпионата состоится 1 мая, но в нём примут участие две команды, уже давно потерявшие шансы на плей-офф — «Виннипег» и «Сиэтл». Все оставшиеся ключевые матчи регулярки завершатся к 30 апреля. В режиме реального времени будем следить за тем, как изменяется ситуация в турнирной таблице НХЛ.
В ночь с 27 на 28 апреля в НХЛ состоятся пять матчей регулярного чемпионата:
02:30 (мск) – «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Монреаль»;
02:30 – «Виннипег» – «Филадельфия»;
03:30 – «Чикаго» – «Вегас»;
03:30 – «Даллас» – «Аризона»;
05:00 – «Сиэтл» – «Лос-Анджелес».
Большой интерес к себе приковывают третий и четвёртый матч игрового дня, ведь от их результатов зависит судьба последней путёвки в плей-офф НХЛ. Если «Даллас» набирает хотя бы очко в матче с «Аризоной» или «Вегас» теряет хотя бы очко в матче с «Чикаго», то 16-й участник розыгрыша Кубка Стэнли будет ясен.
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