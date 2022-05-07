Исторический дубль Михеева! Россиянин прибил чемпиона НХЛ необычными голами в концовке

Илья помог «Торонто» повести в серии с «Тампой», дважды забив в пустые ворота. Раньше никто из «листьев» себе такого не позволял.

После обмена победами в Торонто, «Мэйпл Лифс» и «Лайтнинг» перебрались на домашнюю арену действующих чемпионов для дальнейшего выяснения отношений в серии первого раунда Кубка Стэнли.

Болельщики «молний» наверняка ожидали, что их любимцы разовьют успех второй встречи, однако начало встречи осталось за «Торонто». Морган Райлли реализовал большинство уже на 5-й минуте, в первый раз огорчив Василевского, а вскоре шикарную шайбу для Колина Блэквелла организовали Энгвалль и подключившийся в атаку российский защитник Илья Любушкин.

Последний выдержал идеальную паузу, обманув и Сергачёва, и Василевского, а затем выложил идеальную передачу на пустые ворота, которой воспользовался американский форвард.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Тампа» никак не могла прийти в себя, а на старте второго периода максимально неудачную смену провёл форвард «молний» Брэндон Хагель. Сначала канадец попал под мощный силовой от Любушкина, а когда к нему быстро вернулась шайба, то он отдал её точно на ход игроку соперника Кемпфу. Чех подхватил снаряд, заехал в зону и точным броском отправил третью шайбу за спину Василевскому. Андрея, конечно, можно упрекнуть в том, что он не выручил, но и защита «молний» позволила Кемпфу чувствовать себя в чужих владениях, как дома.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Как это часто бывает, разбудить «Тампу» смогло большинство. Получив возможность во второй раз в матче разыграть лишнего, «молнии» провели атаку сходу, к которой очень удачно подключился Михаил Сергачёв. Пас россиянина под бросок Россу Колтону был хорош.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Впереди у «Тампы» былыа ещё половина игры, и подопечные Купера принялись давить «Торонто». «Молнии» перебрасывали соперника, больше времени проводили в атаке, но выжать из своего преимущества смогли лишь один гол: на 46-й минуте Палат во второй раз за матч пробил Кэмбелла.

Но больше у хозяйских трибун не возникло поводов для радости, к тому же на последних минутах чемпиона добил скромный русский герой «Торонто» Илья Михеев. В первый раз он поразил пустые ворота после грубой ошибки Кучерова в передаче и неслыханной щедрости одноклубника Энгвалля.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А через полторы минуты Михеев оформил удивительный дубль, снова поразив пустые ворота, и снова после отличной передачи Энгвалля.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

До хет-трика дело не дошло — после второй шайбы Михеева играть осталось 5 секунд. Но вряд ли Илья сильно расстроился. Он и так добился уникального достижения (никто раньше за всю 105-летнюю историю «Торонто» не оформлял в матче плей-офф дубль в пустые ворота), а его команда одержала качественную победу на выезде и повела в серии 2-1.