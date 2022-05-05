Кучеров догоняет Овечкина, Свечников отправил шведа в нокдаун. Итоги дня плей-офф НХЛ

В ночь с 4 на 5 мая в НХЛ состоялись очередные матчи розыгрыша Кубка Стэнли – 2022. Подводим их итоги.
Открыли программу игрового дня «Каролина» и «Бостон», и снова для гостей встреча в Роли обернулась разочарованием. В середине первого периода Фаст и Ахо забили два гола в течение 2,5 минут, а в начале второго отрезка финн оформил дубль, по сути сняв все вопросы о победителе.
До конца основного времени команды обменялись двумя голами (у «Бостона» забивал только Бержерон), а точку в матче после классного вывода шайбы из зоны Свечниковым броском в пустые ворота поставил Нидеррайтер.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
У «Каролины» победу в свой актив записал голкипер Пётр Кочетков, заменивший травмированного Раанту уже на 8-й минуте. Пётр отразил 29 бросков, стал третьей звездой матча, а ещё дал достойнейший отпор главному провокатору НХЛ Маршану.
Действующие чемпионы НХЛ начали новый поход за титулом с сокрушительного поражения в Торонто, однако в ответной игре «молнии» взяли достаточно убедительный реванш. В конце первого – начале второго периодов «Тампа» дважды забросила Кэмпбеллу, а затем словно не заметила ответную шайбу в исполнении Бантинга.
К 46-й минуте матча счёт был 5:1 в пользу «молний», и к трём голам подряд приложил руку Никита Кучеров. Сначала россиянин собственноручно реализовал большинство шикарным броском, затем разогнал голевую атаку, закончившуюся шайбой Хагеля, а потом фирменным пасом в касание помог забить Пойнту в расстановке «5 на 4».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Торонто» не развалился от града голов в свои ворота и даже намекнул на камбэк, забив две шайбы за 4 минуты, но в результате всё закончилось победой «Тампы» и равным счётом в серии.
Что касается Кучерова, то, набрав 3 (1+2) очка за матч, он увеличил лицевой счёт в матчах плей-офф до 130 очков. С этим результатом Никита продолжает оставаться на четвёртом месте в списке российских бомбардиров НХЛ всех времён, но дистанция до Овечкина, который в последние годы не так результативен в Кубке Стэнли, стремительно сокращается. Сейчас Кучерова и Ови разделяет 6 очков, лидерами же в этой гонке являются Сергей Фёдоров и Евгений Малкин со 176 баллами. И понятно, что уже завтра лидер «Питтсбурга» может вырваться на чистое первое место.
Убедительный реванш удался и «Миннесоте». «Дикари», не забросившие ни одной шайбы в первой встрече с «Сент-Луисом», вторую игру начали очень бодро и уже к перерыву вели со счётом 3:0 — шайбу в раздевалку оформил Кирилл Капризов.
А вот гол из раздевалки оказался уже на счету Эка, после чего с исходом игры всё стало ясно. «Сент-Луис», правда, побарахтался, забив два гола, но в третьем периоде всех успокоил Кирилл Капризов, оформивший исторический для «Миннесоты» хет-трик.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Эдмонтон» также сумел отыграться перед своими болельщиками за неудачное начало серии. Первый период матча с «Кингз» оказался безголевым, зато потом Джонатан Куик только и успевал, что доставать шайбы из сетки своих ворот. Гол забил Драйзайтль, два дежурных паса отдал Макдэвид, ну а главным героем «Ойлерз» стал Эвандер Кейн, добавивший к дублю результативную передачу. 6:0 и 1-1 в серии.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Герой дня
Кирилл Капризов — вне конкуренции. Его хет-трик не просто помог «Миннесоте» дожать поднявший было голову «Сент-Луис», но и позволил россиянину войти в историю НХЛ: никто из игроков «Уайлд» за 20-летнюю историю клуба не забивал трижды за один матч в плей-офф.
Кроме того, Капризов оформил юбилейный 10-й хет-трик россиян в матчах Кубка Стэнли.
Хит дня
Андрей Свечников давно славится не только своим талантом, но и умением сыграть жёстко. Сегодня мощь россиянина на себе прочувствовал шведский защитник «Бостона» Хампус Линдхольм. Кажется, скандинав отправился в небольшой нокдаун после столкновения, а в результате ему вообще пришлось уйти в раздевалку.
Грязь дня
В матче «Каролины» и «Бостона» было немало сомнительных с точки зрения этики моментов — чего стоят только удары Маршаном Кочеткова! Но особенно «отличился» сегодня чешский форвард Пастрняк, который вывел из игры основного голкипера «ураганов» Раанту. У Давида была куча пространства и времени, чтобы избежать столкновения, но он почему-то решил тормозить прямо в финского голкипера и нанёс тому травму.
Конфуз дня
Капризов вошёл в историю как автор первого хет-трика «Миннесоты» в плей-офф, но за 40 секунд до третьей шайбы Кирилла лавры героя «Уайлд» на себя уже успел примерить Йоэль Эрикссон Эк: швед тоже оформил хет-трик, арена взорвалась от восторга, а лёд забросали кепками. Но равнодушные к хозяйским радостям арбитры в результате отменили этот гол — и совершенно справедливо — из-за положения вне игры.
Так судьба распорядилась, чтобы именно Капризов в очередной раз вписал своё имя в историю «Уайлд».
- 5 мая 2022
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