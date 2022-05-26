Канадский гений сотворил шедевр в плей-офф НХЛ! Но русскую банду «Сент-Луиса» не сломать

«Музыканты» совершили невероятный камбэк с 0:3 и 3:4 на последней минуте, а россияне поучаствовали во всех пяти голах «Блюз».

«Колорадо» мог выйти в финал конференции впервые за 20 лет, но «Сент-Луис» не собирался сдаваться без боя. Они выбросили из головы Назема Кадри, который ответил на ненависть соперника хет-триком в четвёртом матче. Они пережили головокружительный первый период пятого матча в исполнении «Колорадо», не сломались ни при счёте 0:3, ни когда Натан Маккиннон сотворил шедевр на все времена, и вытащили себя за волосы из болота.

По абсолютному доминированию «Колорадо» в первом периоде можно было подумать, что это будет форменный разгром. Маккиннон впервые в этой серии развернулся на всю мощь и летал по площадке.

Уже на четвёртой минуте открыл счёт, послав шайбу в дальний угол после быстрой атаки. На предпоследней минуте канадец оформил дубль – при этом он даже потерял шайбу на полпути, намудрив с финтами, но всё равно исхитрился бросить, и в итоге шайба отскочила от его тела мимо Вилле Хуссо.

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Во втором периоде «Колорадо» упрочил преимущество – снова сработала ведущая тройка команды, Ландеског подставил клюшку под бросок Тэйвза. Игра была полностью в их руках, но тут включился чемпионский опыт «Сент-Луиса», а «Колорадо», наоборот, будто потерял веру в возможность победы. «Мы так сильно хотели выиграть, что упустили инициативу», — сказал после матча Маккиннон.

Владимир Тарасенко подарил надежду на камбэк, отыграв одну шайбу до перерыва. Этот гол позволил ему обойти Эла Макинниса и выйти на чистое третье место по очкам в плей-офф в истории «Сент-Луиса» (59).

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В третьем периоде «блюзмены» медленно, но верно начали переламывать ход матча. Павел Бучневич протащил шайбу через всю площадку и выдал отличный пас под бросок Роберту Томасу.

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Арена «Колорадо» притихла, а «Сент-Луис» продолжил начатое. Алексей Торопченко, которого по ходу игры подняли в третье звено, набрал второе очко в плей-офф, отметившись передачей на добивании Джастина Фолка.

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Шла 58-я минута, овертайм казался неизбежным, но тут канадский гений Маккиннон сваял один из своих лучших шедевров сольным проходом через всю площадку на бешеной скорости. Арена заходила ходуном, на лёд полетели сотни кепок. Как «Колорадо» мог проиграть такой матч? Загадка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но надо отдать должное «Сент-Луису», который просто отказывался сдаваться. У «Колорадо» было несколько шансов снять все вопросы, забив в пустые ворота, но они этого не сделали, и в конечном итоге «музыканты» добились своего. Роберт Томас с передач Тарасенко и Бучневича на последней минуте оформил дубль. В овертайме Тайлер Бозак, просидевший на скамейке всю вторую половину игры, оставил «Сент-Луис» в игре и подарил серии шестой матч. «Ничего не закончено, пока ничего не закончилось. У нас несгибаемая команда. Мы уступали, но не хотели, чтобы наш сезон заканчивался», — заявил Бозак. У «Колорадо» есть ещё две попытки выйти в следующий раунд, но этот матч может стать переломным. Русскую банду «Сент-Луиса», которая сегодня поучаствовала во всех пяти голах, не сломать!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Никогда не видел ничего подобного. С «Блюз» уже было покончено. Покончено! Горели 0:3 в гостях во втором периоде и 1-3 в серии. Их победа сегодня – уже легенда. Они ехали в «Колорадо» на матч, который казался формальностью. Теперь возможно всё. Я не думал, что мы вернёмся домой в этом сезоне, уверен, болельщики тоже не думали. Но «Сент-Луис» жив и внезапно безумно уверен в себе», — написал St Louis Dispatch.