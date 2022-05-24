Какая драма в НХЛ! Дерзкому канадцу угрожали фанаты соперника, а он ответил хет-триком

Перед четвёртым матчем в серии с «Колорадо» дела у «Сент-Луиса» были так себе: мало того, что проигрывали 1-2, так ещё и лишились основного голкипера – Джордан Биннингтон в третьей игре после столкновения с Наземом Кадри получил травму, которая не позволит ему сыграть в оставшихся матчах второго раунда. При этом вполне возможно, что матч теперь остался всего один.

Место канадца в воротах «блюзменов» сегодня с первых минут занял Вилле Хуссо, который начинал плей-офф в статусе первого номера, однако позже проиграл конкуренцию более опытному Биннингтону. Финский вратарь в Кубке Стэнли 2019 года откровенно не выручает – вот и в предыдущей игре он напропускал сразу пять шайб после всего лишь 24 бросков в створ.

Сегодня Хуссо начал очень даже неплохо – в первом периоде он выдержал настоящий натиск «лавин», отразив все 15 попыток гостей открыть счёт. При этом «Сент-Луису» хватило всего трёх бросков на стартовом отрезке, чтобы уйти на перерыв с преимуществом в счёте – это Перрон забросил с передачи Бучневича. Забегая вперёд, именно эти двое станут главными действующими лицами «Блюз» в матче – забивали в составе хозяев только они (Перрон — два раза, Бучневич — один), да и удалялись тоже (Перрон – два раза, Бучневич – один).

Следующие две шайбы подопечные Крэйга Берюбе забросили уже при полном доминировании «Колорадо» — как на льду, так и на табло. На авансцену вышел злой гений «Сент-Луиса». Кадри, получивший в свой адрес после столкновения с Биннингтоном массу угроз, направил этот негатив в нужное для себя и «Эвеланш» русло, чем, наверное, заставил всех злопыхателей ненавидеть себя ещё больше.

Вернул «лавин» в игру не он – Джонсон восстановил равновесие на исходе третьей минуты второго периода – но он вывел их вперёд всего минуту спустя. Помог Ничушкин – россиянин выдал Назему пас из своей зоны, и тот, красиво развернувшись при приёме на красной линии, спокойно сблизился с Хуссо и бросил ему под ловушку.

Следующий гол канадца, как выяснится позже, стал победным. К тому моменту «Колорадо» вёл 3:1 и получил право на две минуты в формате «пять на три» — Перрон и Бучневич имели неосторожность удалиться одновременно. Что самое интересное, у них была одна жертва – Назем Кадри. Павел толкнул его уже после свистка, а Дэвид налетел с тройной яростью и буквально вбил дерзкого канадца в лёд.

ВИДЕО.

Реализовать большинство у «Эвеланш» не получилось, но ликование болельщиков «Сент-Луиса» после возвращения проштрафившихся быстро сменилось вздохом разочарования – Кадри буквально тут же остудил их пыл точным броском в нижний угол.

Именно после этого гола ещё по разу отличились Перрон и Бучневич, но Кадри стал тем, кто не дал «Блюз» вернуться в игру. В середине заключительной трети он ещё раз забросил с передачи Ничушкина и оформил свой первый хет-трик в розыгрышах Кубка Стэнли, фактически приговорив «Сент-Луис» к третьему поражению в серии. Настоящая драма!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После матча Кадри вновь вышел в прямой эфир TNT: «К сожалению, мне уже долгое время приходиться сталкиваться с угрозами в свой адрес. Грустно говорить, но это факт. Меня это беспокоит, но я стараюсь вести себя так, будто не беспокоит вовсе, и продолжаю двигаться вперёд. Знаю, что эти сообщения не отражают всех болельщиков «Сент-Луиса», но те, кто меня ненавидит… это [хет-трик] для них».

К слову, Назем не ограничился только голами и сделал голевую передачу Рантанену, когда тот за две секунды до сирены поразил ворота и установил окончательный счёт встречи. 6:3 в матче и 3-1 в серии – «Колорадо» может решить всё дома уже в следующей игре.