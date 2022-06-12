Кучеров веселился перед Панариным и крепко обнимал Шестёркина. Яркие эмоции русских героев

Великолепная «Тампа» снова вышла в финал Кубка Стэнли. В третий раз подряд. Разборка с «Рейнджерс» началась для «молний» провально, но чемпионы смогли собраться и перестроиться и одержали четыре победы подряд над «синерубашечниками», которым не помог даже невероятный Шестёркин.
Русские дуэли в этой серии были ключевыми. Претенденту на «Везину» и «Харт» от Нью-Йорка противостоял Василевский, превращающийся в непробиваемую стену в плей-офф. В начале противостояния Андрей был как будто не в своей тарелке, уступая поймавшему кураж Игорю, но в результате опыт взял своё — после двух поражений кряду (и девяти пропущенных шайб в этих матчах) в следующих четырёх играх Василевский позволил «Рейнджерс» лишь пять раз огорчить себя.
Ещё одно яркое противостояние — Кучеров против всё того же Шестёркина. Это была ещё и интеллектуальная битва двух умнейших хоккеистов, играющих на разных позициях. Никита трижды смог забить Игорю, но сколько раз вратарь «Рейнджерс» разочаровывал форварда «Лайтнинг»? В этой дуэли, кстати, не обошлось и без фирменных приёмчиков Кучерова.
В финале Востока русские игроки отвечали не только за результат, но и за шоу, поэтому на рукопожатии после серии особое внимание было приковано к нашим соотечественникам.
Первыми встретились Шестёркин и Василевский. Два, пожалуй, лучших вратаря современной НХЛ обнялись и перекинулись несколькими фразами. Вероятно, оба выразили восхищение игрой друг друга — а что тут ещё говорить?
Следующим к Шестёркину подъехал Кучеров, и их объятия получились ещё более крепкими и тёплыми. Очевидно, никаких обид и разногласий после этой серии у двух шикарных русских хоккеистов не осталось, а вся острота соперничества осталась на льду.
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Вишенка на торте — рукопожатие Кучерова и Панарина. Артемий не смог конкурировать в этой серии с Никитой по результативности или вкладу в успехи своей команды, однако у их встречи был любопытный бэкграунд. И если три года назад весёлый Панарин делился своей радостью с мрачным Кучеровым, то сейчас уже находящийся в великолепном расположении духа лидер «Тампы» забавно попытался растормошить не убитого горем, но слегка поникшего Хлебушка. Определённо, этот гештальт Кучеров закрыл.
Довольные и уверенные игроки «Тампы», грустные, но смотрящие в будущее с оптимизмом хоккеисты «Рейнджерс» — таковы эмоции после шестой игры финала. Впереди у команды Шестёркина и Панарина отпуск, после которого «Рейнджерс» будут готовиться к новому сезону, чтобы в нём сделать новый шаг вперёд.
Ну а Кучерову, Василевскому и, конечно, Сергачёву предстоит очередной финал, где «молний» уже ждёт лучшая команда Запада «Колорадо». Три Кубка Стэнли подряд в НХЛ не выигрывал ни один клуб со времён «Айлендерс» начала 80-х. Сможет ли «Тампа» повторить этот невероятный результат?
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