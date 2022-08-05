«Здоровья и желания играть в КХЛ — вагон». Честное интервью с Жердевым

37-летний нападающий Николай Жердев, не так давно находившийся на просмотровом контракте в минском «Динамо», не теряет надежд вернуться в КХЛ. Пока же двукратный чемпион мира в составе сборной России продолжает готовиться к сезону в минской «Юности». В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» хоккеист кратко, но довольно подробно рассказал о своих ближайших планах.

«На сегодняшний день у тренерского штаба и руководства «Динамо» свои взгляды на развитие ситуации»

— На днях было объявлено о вашем контракте с минской «Юностью». Интересны подробности.

— Хочу сказать спасибо минскому «Динамо», которое позвало меня на просмотровый контракт. Это хорошая команда, в столице Беларуси собран достойный и боеспособный коллектив. Было приятно там работать. Но полноценного контракта я не получил, а дальше у меня появился новый вариант.

— Как считаете, почему «зубры» не предложили вам полноценный контракт?

— Видимо, на сегодняшний день у тренерского штаба и руководства свои взгляды на развитие ситуации. Поэтому на предсезонный турнир в Сочи я не поехал, хотя изначально планировал.

— В целом вам понравилась работа и условия в Минске?

— Да, в плане организации всё было на высоком уровне.

— На пресс-конференции на турнире Sochi Hockey Open главный тренер динамовцев Крэйг Вудкрофт сказал, что приглашал вас на просмотр в том числе для того, чтобы показать пример другим игрокам, включая молодёжь.

— Мы с Крэйгом хорошо поговорили, всё время было общение и контакт с ним. Плодотворно пообщались перед тем, как мне объявили, что я не полечу в Сочи. Разумеется, старался внести лепту и помочь местной молодёжи.

Николай Жердев Фото: Пресс-служба ХК «Динамо-Минск»

— Вместе с вами в Минске тренировался, а затем получил однолетний контракт Алексей Емелин. Успели пообщаться?

— Конечно. Мы много общались, делились впечатлениями, были разговоры о сегодняшнем дне и о всей ситуации в целом. Рад за Алексея, что он заключил полноценный контракт с «Динамо», поздравляю его с этим. Емелин — опытный и многое повидавший защитник, с которым мы вместе завоёвывали золотые медали чемпионата мира в 2012 году в составе сборной России. Доволен, что мы снова какое-то время поработали вместе.

«Моей дальнейшей задачей является возвращение в клуб КХЛ»

— И всё же, как вообще появился вариант с «Юностью»?

— Мы встретились с моим давним товарищем и коллегой Михаилом Грабовским (сейчас Грабовский – генеральный менеджер сборных Беларуси по хоккею. – Прим. «Чемпионата»), поговорили, обменялись мнениями, после чего решили остановиться на этом варианте.

— То есть вам даже переезд не понадобился.

— Да, я как был, так и остался в Минске.

— Какие задачи у вас в «Юности»?

— Безусловно, хочу максимально помочь команде. Выкладываться по максимуму в каждой встрече. Делать всё, что в моих силах.

— Есть желание вернуться в КХЛ?

— Сейчас я игрок «Юности». Посмотрим, как дальше будет складываться ситуация, как всё пойдёт. Не буду скрывать, что моей дальнейшей задачей является возвращение в клуб КХЛ. Даже в свои 37 лет я чувствую силы и желание выступать на высшем уровне. Уверен, что смогу приносить пользу. Здоровья и желания для игры в КХЛ – вагон.

— Европейские чемпионаты вы не рассматриваете?

— А я и так сейчас в Европе (смеётся).