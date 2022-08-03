В минском «Динамо» объяснили, почему Николаю Жердеву не дали полноценный контракт

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал решение клуба отказаться от подписания контракта с известным форвардом Николаем Жердевым. Он был на просмотре у минчан, но стороны так и не подписали контракт.



«Нам поступило предложение подписать Жердева, мы решили – почему нет? Он тренировался всё лето, очень хотел получить возможность вернуться в КХЛ. Мы ничего не потеряли, пригласив его на просмотр. Он выкладывался на тренировках, показывал хороший пример другим игрокам.



Нам надо развивать молодых белорусских игроков. Хотя Жердев хорошо проявил себя на сборах, мы посчитали, что надо давать шанс своей молодёжи», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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