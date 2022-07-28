Экс-звезду НХЛ задержали в непотребном виде. Райану надо брать пример с Жердева

Когда-то Бобби Райан был вторым номером драфта НХЛ после Сидни Кросби, подписывал многомиллионные контракты, забивал по 20-30 и больше голов за сезон, выигрывал олимпийское серебро со сборной США. И всё это время тащил за собой огромный багаж семейных перипетий, который в конечном счёте настиг его.

Детство Райана нельзя назвать безоблачным. Когда мальчику было 10 лет, его отец до полусмерти избил его мать, а затем вместе с семьёй (мать мальчика, несмотря ни на что, простила мужа) ударился в бега, чтобы избежать правосудия. Они переехали на другой конец страны, жили под вымышленными именами, но через несколько лет отца Бобби нашли и посадили в тюрьму.

Мама в одиночку тянула мальчика, которому прочили большое хоккейное будущее. Отец вышел из тюрьмы незадолго до драфта-2005, перед которым Бобби раскрыл свою семейную историю. «Анахайм» не испугался его прошлого и выбрал его под вторым номером, и через несколько лет нападающий дебютировал в НХЛ. В свой первый полноценный сезон за «Дакс» он забил 31 гол и стал вторым в голосовании за «Колдер Трофи». Он был восходящей звездой НХЛ, женился, родились дети, но всё равно никак не мог отвязаться от страшного прошлого и регулярно посещал психолога.

Бобби Райан Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

В какой-то момент Райан сломался. Может быть, последней каплей стала смерть матери в 2016 году, которую он очень тяжело переживал. Мама была его главной поддержкой и опорой, она дала ему путь в жизнь. «Моя жизнь могла сложиться по-разному, учитывая, что со мной было в детстве. Было немало моментов, когда я мог всё испортить, встать на скользкую дорожку. Но вместо этого я осуществил все свои мечты, все до единой. И всё – благодаря тебе», — писал он в прощальном письме матери.

Осенью 2019 года Райан обратился за помощью в НХЛ из-за проблем с алкоголем. Он провёл несколько недель в изоляции в специальной больнице, а затем продолжил лечение с психотерапевтом. В феврале 2020 года он вернулся в строй, сделав хет-трик во втором матче после лечения. В том году он выиграл «Билл Мастертон Трофи» за верность хоккею. Тем не менее «Сенаторз» в том же году выкупили его контракт (на семь с лишним миллионов он уже давно не играл), но «Детройт» дал ему ещё один шанс.

Райан здорово начал сезон, забив четыре гола в первых трёх матчах, но затем его результативность сильно упала, а весной он получил очередную травму. Он хотел остаться в «Детройте», осенью проходил просмотр, но полноценного контракта ему не предложили. Официально нападающий не завершал карьеру, но в этом сезоне нигде не играл. И проблемы с алкоголем вернулись.

Накануне стало известно, что Райана арестовали за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В аэропорту Нэшвилла хоккеист сначала ушёл из магазина, не заплатив за покупки, потом оставил украденное на прилавке в другом магазине и отправился в бар.

В полицейском отчёте значится, что Райан не подчинялся требованиям полицейских, от него сильно разило алкоголем, у него заплетался язык, он едва стоял на ногах и не понимал, где находится. Полиция отвезла его в участок и продержала там несколько часов, но в итоге суд прекратил дело, и хоккеиста отпустили.

На следующий день он обратился к болельщикам в соцсетях, признал, что сорвался, поблагодарил болельщиков за поддержку и заявил, что ему стыдно и он снова начинает свою борьбу с алкогольной зависимостью.

Алкоголизм можно побороть, даже в хоккее за примером далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить Николая Жердева – человека, который мог стать суперзвездой, но загубил карьеру алкоголем. Нападающий предпринимал бесчисленное количество попыток выбраться из этой трясины. Ему давали много шансов, и в редкие минуты просветления руки Жердева были такими же волшебными, как и раньше, но систематические загулы каждый раз всё портили.

Только когда на Жердеве окончательно поставили крест и выгоняли даже из ВХЛ, он нашёл в себе силы и взялся за ум. Сейчас Николай трезв как стёклышко. В прошлом сезоне он вернулся в хоккей и провёл год в Европе, а теперь проходит просмотр в минском «Динамо». Пусть он уже никогда не добьётся в хоккее того, чего мог бы добиться со своим талантом, но главную победу в своей жизни он уже одержал. Поборол пагубную страсть.

Бобби Райану можно брать с него пример. Жердев – доказательство того, что всегда есть шанс оттащить себя от края пропасти, главное – не останавливаться в попытках и верить в себя.