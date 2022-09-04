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Результаты матчей КХЛ 3 сентября, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей КХЛ на 4 сентября

Провал звёздного «Ак Барса» и трагедия «Авангарда». Итоги игрового дня КХЛ
Денис Лутченко
Итоги игрового дня КХЛ
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«Нефтехимик» стал проблемой для ЦСКА, а «Торпедо» Игоря Ларионова навязало ожесточённое сопротивление «Магнитке».

В рамках очередного игрового дня КХЛ состоялись шесть матчей регулярного чемпионата. Коротко – о каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2022, суббота. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Игумнов (Готовец, Тринеев) – 39:58 (5x5)   2:0 Муранов – 59:42 (en)

«Динамо» на глазах у Александра Овечкина остановило звёздную атаку «Ак Барса». После матча лидеры казанской команды с трудом подбирали слова – точно так же не ладилась их игра на льду. Шипачёв и компания не смогли нанести по воротам соперников даже 25 бросков.

Москвичи оформили победный гол за две секунды до окончания второго периода. Нападающий Иван Игумнов изящно прокатился за воротами и нанёс потрясающий по точности бросок. Второй гол подопечные Алексея Кудашова забили уже в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2022, суббота. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 2
Авангард
Омск
0:1 Якупов (Ярош, Буше) – 20:11 (5x4)   1:1 Зинченко (Яремчук, Волгин) – 22:53 (5x5)   1:2 Грицюк (Белов, Чистяков) – 37:48 (5x5)   2:2 Рассказов (Гончаров) – 45:13 (5x5)   3:2 Абросимов – 59:50 (5x5)

Ещё одну сенсацию игрового дня преподнёс «Витязь». В Балашихе команда Вячеслава Буцаева принимала «Авангард». В стартовой двадцатиминутке омичи продемонстрировали всю мощь собственной атаки, отметившись 19 бросками в створ. При этом «витязям» удалось отстоять свои ворота, и на перерыв соперники ушли при нулях.

Зато уже на 12-й секунде второго периода Наиль Якупов открыл счёт. Хозяева отыгрались по горячим следам – отличился Иван Зинченко. Под занавес отрезка Арсений Грицюк вновь вывел «ястребов» вперёд. Однако в дебюте заключительной трети матча Кирилл Рассказов восстановил равенство.

После хоккеисты подмосковной команды перехватили инициативу и стали всё чаще истязать «Авангард» острыми атаками. Самая последняя из них не несла особой опасности: Роман Абросимов выполнял обычный наброс от синей линии. Однако в итоге шайба попала в конёк защитнику «Авангарда» Антону Белову, а от него заскочила за спину Станислава Галимова. Голкиперу оставалось лишь разочарованно развести руками – до конца основного времени в этот момент оставалось чуть больше десяти секунд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2022, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 3
Б
Барыс
Нур-Султан
1:0 Соколов (Барберио, Лалонд) – 08:21 (5x5)   2:0 Меркли (Мартынов, Лалонд) – 21:49 (5x5)   2:1 Сагадеев (Мищенко, Грэм) – 36:10 (5x4)   2:2 Сагадеев (Савицкий) – 41:29 (5x5)   2:3 Бекетаев (Петухов, Савицкий) – 46:23 (5x5)   3:3 Козун – 58:51 (6x5)   4:3 Алистров – 65:00 (ПБ)

Минское «Динамо» принимало «Барыс». В первом периоде команда из Нур-Султана совсем не ощутила гостеприимства. Белорусы смотрелись свежо и изобретательно, а первую шайбу забросили на девятой минуте – своё имя в протокол вписал арендованный у «Авангарда» Дмитрий Соколов.

На старте второго периода Ник Меркли увеличил преимущество хозяев, но Антон Сагадеев отквитал одну шайбу до перерыва, а вторую – сразу после. Вскоре «Барыс» и вовсе вырвался в лидеры. У динамовцев было чуть меньше 15 минут, чтобы спастись, но с камбэком они тянули до последнего момента. Лишь за минуту с небольшим до сирены Брэндон Козун подсуетился на добивании и перевёл игру в овертайм. Победитель определился в серии буллитов. Соперники выполнили суммарно 14 попыток, цели достигли только три. Решающий бросок – на счету динамовца Владимира Алистрова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2022, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Фёдоров (Яшкин, Жафяров) – 06:49 (5x4)   2:0 Волков (Зыков) – 54:04 (5x5)   2:1 Шмелёв (Кадейкин, Мёрфи) – 55:05 (5x5)   2:2 Хмелевски (Кадейкин, Хо-Сэнг) – 58:52 (6x5)   3:2 Жафяров (Никишин) – 63:35 (3x3)

СКА при поддержке санкт-петербургских болельщиков забросил «Салавату Юлаеву» уже на седьмой минуте очной игры. Минимальный счёт держался на табло до концовки третьего периода. Последняя шестиминутка основного времени получилась очень горячей: армейцы забили второй гол, но уфимцы сумели отыграться, сняв вратаря.
В овертайме всё решила блистательная передача Александра Никишина. Защитник, приобретённый у «Спартака», пасом из борьбы у борта вывел один на один с вратарём Дамира Жафярова. Новичок СКА не промахнулся. Примечательно, что петербуржцы нанесли в общей сложности 79 бросков, до ворот дошли ровно четыре десятка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2022, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 4
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Абрамов (Карнаухов) – 17:18 (5x4)   1:1 Назаров (Леонтьев, Попов) – 17:53 (5x5)   1:2 Галимов (Воробьёв, Овитю) – 29:23 (5x5)   1:3 Митякин (Лещенко, Порядин) – 41:22 (5x5)   2:3 Слепышев (Григоренко) – 43:22 (5x5)   2:4 Порядин (Митякин) – 43:40 (5x5)   3:4 Сергеев (Абрамов, Каменев) – 44:35 (5x5)   4:4 Григоренко (Слепышев, Нестеров) – 48:49 (5x4)   5:4 Каменев (Юртайкин, Нестеров) – 63:38 (4x3)

ЦСКА после разгромной победы над «Металлургом» в матче за Кубок Открытия принимал «Нефтехимик». Нижнекамцам удалось не просто дать бой фаворитам, но и поставить их превосходство под сомнение.

Москвичи, как и в стартовой игре, тяжело вкатывались – гол пришёл лишь в конце первого периода. В следующей же смене «Нефтехимик» сравнял счёт, а к началу третьего отрезка встречи шёл в лидерах – причём с преимуществом в две шайбы.

Впрочем, ЦСКА потребовалось меньше девяти минут, чтобы вернуть равенство. Ключевое значение в погоне имели удаления «Нефтехимика». В середине периода Ансель Галимов и Евгений Митякин оставили партнёров втроём против пятерых соперников. В овертайме москвичи забросили уже на отложенном штрафе в расстановке 4х3 – отличился Владислав Каменев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2022, суббота. 18:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
4 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Ян (Ураков) – 03:54 (5x4)   1:1 Хохлов (Карпов, Зернов) – 05:35 (5x4)   2:1 Виноградов (Венгрыжановский) – 09:14 (5x5)   3:1 Ларионов (Ураков, Федотов) – 12:20 (5x4)   3:2 Карпов (Зернов, Никонцев) – 17:48 (5x5)   3:3 Акользин (Никонцев, Фисенко) – 22:26 (5x5)   3:4 Акользин (Кошелев) – 24:58 (5x5)   4:4 Марин (Гончарук, Сизов) – 26:43 (4x5)   4:5 Яковлев (Лайпсик, Карри) – 59:57 (5x5)

«Торпедо» и «Металлург», напротив, вложили максимум своих сил в стартовый период. На первый перерыв команды ушли при счёте 3:2 в пользу нижегородцев. Одну из шайб в свой актив записал Игорь Ларионов-младший. Наставнику магнитогорцев Илье Воробьёву пришлось, как и в матче с ЦСКА, пойти на рокировку вратарей. Только если тогда место Василия Кошечкин занял Эдди Паскуале, то сейчас произошло наоборот.

Впрочем, поначалу у 39-летнего голкипера совсем не было поводов напомнить о себе. Первая пятиминутка второго периода прошла под именем Павла Акользина. Нападающему удалось оформить дубль и вывести свою команду вперёд. Однако «Торпедо» отыгралось быстро и при совсем не располагающих к тому обстоятельствах: нижегородцы полетели атаковать в меньшинстве всей четвёркой и вывели Марка Марина в ближний бой с Кошечкиным – молодой форвард оказался хитрее опытного вратаря.

Следующие полчаса игры команды провели без голов, а за три секунды до конца основного времени, когда овертайм казался неизбежным, капитан уральцев Егор Яковлев пробрался к чужим воротам и с метра переиграл Ивана Кульбакова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 4 сентября

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