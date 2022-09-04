Провал звёздного «Ак Барса» и трагедия «Авангарда». Итоги игрового дня КХЛ

В рамках очередного игрового дня КХЛ состоялись шесть матчей регулярного чемпионата. Коротко – о каждом из них.

«Динамо» на глазах у Александра Овечкина остановило звёздную атаку «Ак Барса». После матча лидеры казанской команды с трудом подбирали слова – точно так же не ладилась их игра на льду. Шипачёв и компания не смогли нанести по воротам соперников даже 25 бросков.

Москвичи оформили победный гол за две секунды до окончания второго периода. Нападающий Иван Игумнов изящно прокатился за воротами и нанёс потрясающий по точности бросок. Второй гол подопечные Алексея Кудашова забили уже в пустые ворота.

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Ещё одну сенсацию игрового дня преподнёс «Витязь». В Балашихе команда Вячеслава Буцаева принимала «Авангард». В стартовой двадцатиминутке омичи продемонстрировали всю мощь собственной атаки, отметившись 19 бросками в створ. При этом «витязям» удалось отстоять свои ворота, и на перерыв соперники ушли при нулях.

Зато уже на 12-й секунде второго периода Наиль Якупов открыл счёт. Хозяева отыгрались по горячим следам – отличился Иван Зинченко. Под занавес отрезка Арсений Грицюк вновь вывел «ястребов» вперёд. Однако в дебюте заключительной трети матча Кирилл Рассказов восстановил равенство.

После хоккеисты подмосковной команды перехватили инициативу и стали всё чаще истязать «Авангард» острыми атаками. Самая последняя из них не несла особой опасности: Роман Абросимов выполнял обычный наброс от синей линии. Однако в итоге шайба попала в конёк защитнику «Авангарда» Антону Белову, а от него заскочила за спину Станислава Галимова. Голкиперу оставалось лишь разочарованно развести руками – до конца основного времени в этот момент оставалось чуть больше десяти секунд.

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Минское «Динамо» принимало «Барыс». В первом периоде команда из Нур-Султана совсем не ощутила гостеприимства. Белорусы смотрелись свежо и изобретательно, а первую шайбу забросили на девятой минуте – своё имя в протокол вписал арендованный у «Авангарда» Дмитрий Соколов.

На старте второго периода Ник Меркли увеличил преимущество хозяев, но Антон Сагадеев отквитал одну шайбу до перерыва, а вторую – сразу после. Вскоре «Барыс» и вовсе вырвался в лидеры. У динамовцев было чуть меньше 15 минут, чтобы спастись, но с камбэком они тянули до последнего момента. Лишь за минуту с небольшим до сирены Брэндон Козун подсуетился на добивании и перевёл игру в овертайм. Победитель определился в серии буллитов. Соперники выполнили суммарно 14 попыток, цели достигли только три. Решающий бросок – на счету динамовца Владимира Алистрова.

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СКА при поддержке санкт-петербургских болельщиков забросил «Салавату Юлаеву» уже на седьмой минуте очной игры. Минимальный счёт держался на табло до концовки третьего периода. Последняя шестиминутка основного времени получилась очень горячей: армейцы забили второй гол, но уфимцы сумели отыграться, сняв вратаря.

В овертайме всё решила блистательная передача Александра Никишина. Защитник, приобретённый у «Спартака», пасом из борьбы у борта вывел один на один с вратарём Дамира Жафярова. Новичок СКА не промахнулся. Примечательно, что петербуржцы нанесли в общей сложности 79 бросков, до ворот дошли ровно четыре десятка.

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ЦСКА после разгромной победы над «Металлургом» в матче за Кубок Открытия принимал «Нефтехимик». Нижнекамцам удалось не просто дать бой фаворитам, но и поставить их превосходство под сомнение.

Москвичи, как и в стартовой игре, тяжело вкатывались – гол пришёл лишь в конце первого периода. В следующей же смене «Нефтехимик» сравнял счёт, а к началу третьего отрезка встречи шёл в лидерах – причём с преимуществом в две шайбы.

Впрочем, ЦСКА потребовалось меньше девяти минут, чтобы вернуть равенство. Ключевое значение в погоне имели удаления «Нефтехимика». В середине периода Ансель Галимов и Евгений Митякин оставили партнёров втроём против пятерых соперников. В овертайме москвичи забросили уже на отложенном штрафе в расстановке 4х3 – отличился Владислав Каменев.

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«Торпедо» и «Металлург», напротив, вложили максимум своих сил в стартовый период. На первый перерыв команды ушли при счёте 3:2 в пользу нижегородцев. Одну из шайб в свой актив записал Игорь Ларионов-младший. Наставнику магнитогорцев Илье Воробьёву пришлось, как и в матче с ЦСКА, пойти на рокировку вратарей. Только если тогда место Василия Кошечкин занял Эдди Паскуале, то сейчас произошло наоборот.

Впрочем, поначалу у 39-летнего голкипера совсем не было поводов напомнить о себе. Первая пятиминутка второго периода прошла под именем Павла Акользина. Нападающему удалось оформить дубль и вывести свою команду вперёд. Однако «Торпедо» отыгралось быстро и при совсем не располагающих к тому обстоятельствах: нижегородцы полетели атаковать в меньшинстве всей четвёркой и вывели Марка Марина в ближний бой с Кошечкиным – молодой форвард оказался хитрее опытного вратаря.

Следующие полчаса игры команды провели без голов, а за три секунды до конца основного времени, когда овертайм казался неизбежным, капитан уральцев Егор Яковлев пробрался к чужим воротам и с метра переиграл Ивана Кульбакова.

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Матчи 4 сентября