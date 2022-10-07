Сколько голов забьёт Овечкин и ещё 7 вопросов к новому сезону НХЛ

Сегодня, 7 октября, матчем между «Нэшвиллом» и «Сан-Хосе» стартует 106-й сезон Национальной хоккейной лиги. В преддверии этого события «Чемпионат» формулирует главные вопросы нового турнира.

Насколько Овечкин приблизится к Гретцки?

Без преувеличения самый интригующий и раскрученный сюжет в лиге — гонка Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Чтобы сравняться с канадской легендой, легенде российской необходимо забросить ещё 114 шайб. Одной регулярки для этого точно не хватит, а вот выйти на второе место в истории Ови вполне по силам — уже через 22 гола он сможет опередить Горди Хоу.

Финалисты сохранили своё совершенство?

Впервые за три года «Тампа», кажется, стала слабее. Боссы «Лайтнинг», которые прежде делали невозможное возможным, на этот раз не сотворили чуда: Палат и Макдона всё же покинули команду. Взамен «молнии» вернули Владислава Наместникова и выписали шикарный трёхмиллионный контракт не самому яркому ветерану Коулу. Кроме того, Жульен БрисБуа попытался заглянуть за горизонт следующего сезона. Долгосрочные и «жирные» контракты от генменеджера получили несколько молодых игроков, в том числе Михаил Сергачёв. Совсем скоро россиянин будет получать больше самого Виктора Хедмана — и ещё неизвестно, как этот факт отразится на атмосфере внутри коллектива.

«Колорадо» тоже не удалось сохранить чемпионскую команду, но почти все ключевые хоккеисты, за исключением Назема Кадри, сохранили свою прописку в Денвере. Кроме того, «лавины» изрядно рискнули, пригласив на роль первого номера Александра Георгиева.

Как поведут себя вратари?

Вратарский вопрос вообще стоит ребром в современной НХЛ. Проблемы с сохранностью последнего рубежа наблюдались у большей части команд лиги, и в межсезонье некоторые из них предприняли попытки исправить ситуацию. Российским болельщикам будет особенно интересно понаблюдать за «Торонто», где попробуют вдохнуть новую жизнь в Илью Самсонова.

Илья Самсонов Фото: nhl.com

Российские звёзды оправдают свои контракты?

Прошедшее лето стало во многом определяющим для двух российских игроков — и обоим улыбнулась невиданная удача. Валерий Ничушкин благодаря феноменальному сезону получил от «Колорадо» контракт на восемь лет со средней зарплатой в $ 6,125 млн. Евгений Малкин, судя по всему, находился на волоске от ухода из «Питтсбурга», но в последние часы перед открытием рынка свободных агентов клуб согласился на все его условия. В результате уроженец Магнитогорска останется «пингвином» ещё на четыре года и получит за это $ 24,4 млн.

Инвестиции в россиян — большой риск для обеих франшиз. Ничушкин по-настоящему раскрылся только в прошлом году, а Малкин, который по возрасту уже ближе к сорока, чем к тридцати, чрезвычайно подвержен травмам.

На что способны российские новички?

Другая «российская» интрига сезона, напротив, связана с молодыми хоккеистами. Среди россиян, которые готовятся вступить в борьбу за место в основе клубов НХЛ, много ярких новичков. Особое внимание на себя обращают нападающие «Коламбуса». Кирилл Марченко отлично провёл предсезонный лагерь и, хотя и был сослан в АХЛ, наверняка получит свои шансы в лучшей лиге мира. Пять голов в выставочных играх забил Егор Чинахов. Прошедший сезон вышел для него неровным и нервным, но сейчас экс-игрок «Авангарда» не заслуживает ничего, кроме похвалы.



Громко заявил о себе Ярослав Аскаров. Вратарь, ставший в последние годы объектом жёсткой критики, отчаянно тащил «Нэшвилл» на турнире новичков и получил отличную прессу.

Молодые звёзды заслуживают свои деньги?

Свежая тенденция в НХЛ — штамповка больших контрактов для молодых звёзд. Этим летом прилично обогатились хоккеисты, которым едва за двадцать. Деньги, отложенные на Тима Штюцле, Спенсера Найта, Тейджа Томпсона, Джоша Норриса, сегодня могут показаться астрономическими. Но мотивы клубов ясны: предвкушая повышение потолка зарплат, они пытаются урвать удачу и рискуют. И тем не менее крайне любопытно, как на резкое повышение личной капитализации отреагируют сами хоккеисты.

Как там Макдэвид?

Впервые за долгое время «Эдмонтон» провёл успешную трансферную кампанию, и Коннор Макдэвид может быть доволен. В прошлом сезоне он установил личный рекорд результативности – 123 очка в 80 матчах регулярки. Новый сезон покажет, насколько велик канадец и есть ли у него вообще потолок.

И напоследок — главное.

Кто выиграет Кубок Стэнли?