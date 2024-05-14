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Ничушкин второй год подряд досрочно завершил плей-офф НХЛ из-за отстранения

Ничушкин второй год подряд досрочно завершил плей-офф НХЛ из-за отстранения
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Российский нападающий Валерий Ничушкин второй год подряд досрочно завершает участие в плей-офф Национальной хоккейной лиги из-за отстранения.

Напомним, ранее стало известно, что Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков перевела Ничушкина на третий этап программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. Россиянин будет отстранен от без сохранения заработной платы минимум на шесть месяцев. Инсайдер Фрэнк Серавалли сообщил, что россиянин провалил тест на наркотики.

Примечательно, что в прошлом сезоне российский нападающий также не доиграл плей-офф НХЛ из-за ситуации в отеле. В конце апреля 2023 года появилась информация, что в номере Ничушкина была найдена пьяная женщина. Форварда увели из отеля ради его собственной безопасности.

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