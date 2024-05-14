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Кузнецов признан первой звездой пятого матча серии «Рейнджерс» — «Каролина»

Кузнецов признан первой звездой пятого матча серии «Рейнджерс» — «Каролина»
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Этой ночью прошёл пятый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Гости одержали уверенную победу со счётом 4:1.

Победную шайбу «ураганов» в этой встрече забросил российский нападающий Евгений Кузнецов.

По итогам игры 31-летний россиянин был признан первой звездой матча. Всего в текущем плей-офф на счету Кузнецова 6 (4+2) очков в 9 матчах.

Отметим, что второй звездой встречи признали форварда «Харрикейнз» Джордана Стаала, на счету которого заброшенная шайба. Звание третьей звезды досталось ещё одному представителю «Каролины» Джордану Мартинуку, который так же отметился голом.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч противостояния состоится в Роли в ночь с 16 на 17 мая.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 5-й матч
14 мая 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Труба – 26:23 (4x5)     1:1 Стаал (Орлов) – 43:33 (5x5)     1:2 Кузнецов (Шей, Котканиеми) – 46:39 (5x5)     1:3 Мартинук (Друри, Нечас) – 49:56 (5x5)     1:4 Нечас (Друри, Чатфилд) – 56:31 (en)    
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