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«Каролина» в третий раз в истории сделала счёт в серии 2-3 после того, как начала с 0-3

«Каролина» в третий раз в истории сделала счёт в серии 2-3 после того, как начала с 0-3
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Этой ночью прошёл пятый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Гости одержали уверенную победу со счётом 4:1.

Таким образом, «ураганы» лишь в третий раз в истории франшизы добились двух побед подряд после того, как начали серию с трёх поражений. Ранее аналогичное случалось в первом раунде плей-офф-2001 с «Нью-Джерси Дэвилз» и в полуфинале дивизиона-1998 с «Монреаль Канадиенс».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч противостояния состоится в Роли в ночь с 16 на 17 мая.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 5-й матч
14 мая 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Труба – 26:23 (4x5)     1:1 Стаал (Орлов) – 43:33 (5x5)     1:2 Кузнецов (Шей, Котканиеми) – 46:39 (5x5)     1:3 Мартинук (Друри, Нечас) – 49:56 (5x5)     1:4 Нечас (Друри, Чатфилд) – 56:31 (en)    
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