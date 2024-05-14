«Каролина» в третий раз в истории сделала счёт в серии 2-3 после того, как начала с 0-3

Этой ночью прошёл пятый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Гости одержали уверенную победу со счётом 4:1.

Таким образом, «ураганы» лишь в третий раз в истории франшизы добились двух побед подряд после того, как начали серию с трёх поражений. Ранее аналогичное случалось в первом раунде плей-офф-2001 с «Нью-Джерси Дэвилз» и в полуфинале дивизиона-1998 с «Монреаль Канадиенс».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч противостояния состоится в Роли в ночь с 16 на 17 мая.