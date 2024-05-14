Ничушкин провалил тест на наркотики – инсайдер НХЛ Серавалли

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин недавно провалил тест на наркотики, сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков перевела Ничушкина на третий этап программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. Россиянин будет отстранен от работы без сохранения заработной платы минимум на шесть месяцев, а затем получит право подать заявление о восстановлении.

Напомним, в январе Ничушкин уже попадал под программу помощи игрокам НХЛ.

В нынешнем сезоне Ничушкин принял участие в девяти матчах в плей-офф НХЛ, в которых забил девять голов и сделал одну результативную передачу.

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