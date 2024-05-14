«Если бы не Георгиев, было бы хуже». «Даллас» перебросал «Колорадо» 15-2 в первом периоде

В эти минуты в Денвере (США) проходит четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли-2024, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Даллас Старз».

На данный момент идёт второй период, счёт 2:0 в пользу гостей.

В первом периоде «Старз» владели подавляющим преимуществом, 15 раз бросив в створ ворот российского голкипера «лавин» Александра Георгиева против всего лишь двух аналогичных бросков у «Колорадо». Тем не менее, конвертировать это преимущество в первой 20-минутке гостям удалось лишь в один гол.

«Если бы не Георгиев, всё могло быть намного хуже», — высказался об итогах первого периода журналист Colorado Hockey Now Эван Равал в социальных сетях.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

На данный момент «Даллас» впереди в серии (2-1).