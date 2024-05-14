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«Если бы не Георгиев, было бы хуже». «Даллас» перебросал «Колорадо» 15-2 в первом периоде

«Если бы не Георгиев, было бы хуже». «Даллас» перебросал «Колорадо» 15-2 в первом периоде
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В эти минуты в Денвере (США) проходит четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли-2024, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Даллас Старз».

На данный момент идёт второй период, счёт 2:0 в пользу гостей.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 4-й матч
14 мая 2024, вторник. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 5
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Стил) – 15:37 (4x5)     0:2 Джонстон (Робертсон, Хейсканен) – 25:46 (5x4)     0:3 Хейсканен (Стэнковен, Робертсон) – 31:24 (5x5)     1:3 Миттельштадт (Друен) – 32:35 (5x5)     1:4 Дадонов (Марчмент, Хейсканен) – 49:27 (5x5)     1:5 Стил (Джонстон, Сегин) – 58:10 (en)    

В первом периоде «Старз» владели подавляющим преимуществом, 15 раз бросив в створ ворот российского голкипера «лавин» Александра Георгиева против всего лишь двух аналогичных бросков у «Колорадо». Тем не менее, конвертировать это преимущество в первой 20-минутке гостям удалось лишь в один гол.

«Если бы не Георгиев, всё могло быть намного хуже», — высказался об итогах первого периода журналист Colorado Hockey Now Эван Равал в социальных сетях.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

На данный момент «Даллас» впереди в серии (2-1).

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