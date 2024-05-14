«Не нужно мемов». Североамериканский журналист призвал не хайповать на ситуации Ничушкина

Обозреватель известного портала Elite Prospects Джей Ди Бурк призвал с пониманием отнестись к ситуации российского форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, который сегодня был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ.

«Не тороплюсь конкретно защищать Вэла Ничушкина, но не знаю, думаю, может быть можно было бы обойтись без мемов/шуток типа «хаха, он любит наркотики, разве не смешно, что он употребляет наркотики».

Это просто не выглядит смешным когда ты теряешь близких из-за зависимости. А ещё это просто… в целом не смешно», — написал Бурк в социальных сетях.

Напомним, Ничушкин второй год подряд досрочно завершает участие в плей-офф НХЛ из-за отстранения. Россиянин будет отстранён от игр без сохранения заработной платы минимум на шесть месяцев. Информацию о том, что дело Ничушкина касается проблем с наркотиками, ранее сообщил инсайдер Фрэнк Серавалли.

На данный момент «Колорадо» уступает в серии второго раунда Кубка Стэнли «Далласу» (1-2), а Ничушкин, на пару с Заком Хайманом из «Эдмонтона», является лучшим снайпером плей-офф с девятью заброшенными шайбами.