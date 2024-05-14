Кузнецов повторил редкое достижение Овечкина в плей-офф НХЛ

Завершился пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Гости одержали победу со счётом 4:1.

Победную шайбу «ураганов» в этой встрече забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. Для Кузнецова это третий матч в карьере с победной шайбой, в котором его команда находилась под угрозой вылета. Он стал всего шестым действующим игроком, кто провёл как минимум три таких матча в карьере.

У Джо Павелски четыре таких матча. У Кори Перри, Адександра Овечкина, Патрика Кейна и Криса Крайдера — по три.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч противостояния состоится в Роли 17 мая.