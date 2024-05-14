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Кузнецов повторил редкое достижение Овечкина в плей-офф НХЛ

Кузнецов повторил редкое достижение Овечкина в плей-офф НХЛ
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Завершился пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Гости одержали победу со счётом 4:1.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 5-й матч
14 мая 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Труба – 26:23 (4x5)     1:1 Стаал (Орлов) – 43:33 (5x5)     1:2 Кузнецов (Шей, Котканиеми) – 46:39 (5x5)     1:3 Мартинук (Друри, Нечас) – 49:56 (5x5)     1:4 Нечас (Друри, Чатфилд) – 56:31 (en)    

Победную шайбу «ураганов» в этой встрече забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. Для Кузнецова это третий матч в карьере с победной шайбой, в котором его команда находилась под угрозой вылета. Он стал всего шестым действующим игроком, кто провёл как минимум три таких матча в карьере.

У Джо Павелски четыре таких матча. У Кори Перри, Адександра Овечкина, Патрика Кейна и Криса Крайдера — по три.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч противостояния состоится в Роли 17 мая.

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