Кузнецов повторил редкое достижение Овечкина в плей-офф НХЛ

Завершился пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Гости одержали победу со счётом 4:1.
Победную шайбу «ураганов» в этой встрече забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. Для Кузнецова это третий матч в карьере с победной шайбой, в котором его команда находилась под угрозой вылета. Он стал всего шестым действующим игроком, кто провёл как минимум три таких матча в карьере.
У Джо Павелски четыре таких матча. У Кори Перри, Адександра Овечкина, Патрика Кейна и Криса Крайдера — по три.
Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч противостояния состоится в Роли 17 мая.
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