Гол Кузнецова и передача Орлова помогли «Каролине» обыграть «Рейнджерс»

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Завершился пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Гости одержали победу со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Джордан Стаал, Джордан Мартинук, Мартин Нечас и российский нападающий Евгений Кузнецов. Отметим, что защитник гостей Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу. За «Рейнджерс» голом отметился Джейкоб Труба.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч противостояния состоится в Роли 17 мая.

«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Каролина» расположилась на второй строчке Востока, в активе команды 111 баллов.