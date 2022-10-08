Дождались! НХЛ открыла сезон матчем в Европе и привезла туда русских

Открытие нового сезона НХЛ в этом году крайне необычное. Пока большинство клубов продолжают подготовку к чемпионату, проводят предсезонные матчи и в бой вступят только в середине следующей недели, «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» уехали в Прагу, где сегодня провели первый официальный матч чемпионата.

Проведению этих матчей всеми силами пытался помешать Доминик Гашек, привлёк к делу МИД, писал письма руководителям лиги, но те и бровью не повели. Гашеку пришлось признать поражение, а потом он призвал соотечественников не освистывать россиян, которые выйдут на лёд.

Единственным россиянином, вышедшим на лёд, был нападающий Яков Тренин, который занял место в третьем звене «Предаторз». Александр Барабанов и Николай Кныжов из «Сан-Хосе» не поехали в Европу из-за повреждения, а Евгений Свечников не попал в состав на игру.

Тренина никто и не думал освистывать, чехам просто не было до этого дела, они пришли посмотреть на хоккей НХЛ и главную чешскую звезду в этом турне – Томаша Гертла. Какого-то особого чешского противостояния, как было у шведов в Стокгольме или у финнов в Хельсинки в прошлые годы, в этих матчах нет, фактически отдуваться приходиться одному Гертлу, к которому приковано основное внимание. Но интереса к игре это нисколько не убавило – трибуны были битком. За уроженца Праги пришли поболеть 35 родных, да и все нейтральные болельщики ждали от него подвигов.

Но счёт открыл «Нэшвилл» в первой же смене – на добивании сыграл Кифер Шервуд. Хотя «хищники» начали гораздо более активно, но затем сами же создали себе проблемы, получив два удаления подряд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Формально «акулы» не реализовали большинство, но, во-первых, это помогло им перехватить ускользнувшую поначалу инициативу, а во-вторых, Гертл сделал то, зачем приехал на родину – забил. «Томаш сказал, что забьёт по три гола в каждом матче и поедет домой», — шутил накануне легендарный Яромир Ягр.

Толпа радостно взревела, а переполненный эмоциями Гертл улыбался от уха до уха, вскидывал кулак в воздух и принимал поздравления от одноклубников. Наверняка этот гол пойдёт на его полочку самых памятных моментов в карьере. Позже Гертл мог оформлять и дубль, но угодил в штангу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Тем не менее результат сделали представители других стран. Ээли Толванен на второй минуте второго периода вновь вывел «Нэшвилл» вперёд шикарным броском в дальний угол. Номинальные хозяева вернули себе контроль над игрой и постоянно создавали опасность у ворот Джеймса Раймера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ближе к концу периода выстрелил Нино Нидеррайтер, перешедший в «Нэшвилл» этим летом из «Каролины». Он вместе с Данте Фаббро вышел два в одного и без шансов расстрелял вратаря.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Третий период прошёл довольно спокойно, хотя болельщики, судя по всему, всё равно наслаждались шоу и запускали волну. Они увидели чешский гол, ожесточённую драку между Марком Боровецки и Джоной Гаджовичем, а под конец – шайбу Мэтта Дюшейна в пустые ворота. У «Сан-Хосе» будет шанс отыграться уже завтра.