Канада останется без сборной? Регионы и спонсоры бунтуют против местной федерации хоккея

Хоккейные турниры сборных совсем недавно лишились сборной России, а теперь ИИХФ предлагают сделать немыслимое и отстранить Федерацию хоккея Канады (Hockey Canada или ФХК). Это призывает сделать североамериканское отделение Всемирной ассоциации профсоюзов хоккеистов (WAIPU) — в него в основном входят игроки лиг низшего уровня и юниоры.

«Учитывая многочисленные сексуальные домогательства на протяжении десятилетий и предполагаемые незаконные присвоения средств из канадских трастовых фондов, ИИХФ необходимо принять меры. Мы призываем ИИХФ принять меры в соответствии с уставом. Федерация хоккея Канады опозорила хоккей не только в Канаде, но и во всём мире», – цитируют СМИ президента североамериканского отделения WAIPU Сандру Слейтер.

Всё это лишь продолжение скандалов, о которых общественность узнала давно. Ещё в апреле возобновилось судебное расследование о групповом изнасиловании, которое произошло на вечеринке чествования молодёжной сборной Канады в 2018-м. Оно было урегулировано мировым соглашением с выплатой компенсации, но вскоре после этого всплыла ещё одна история с похожим сюжетом из 2003-го. Подробностей там не называлось вообще, но журналисты уверяли всех, что они чудовищны.

Молодёжная сборная Канады — 2018 Фото: Kevin Hoffman/Getty Images

Претензии к ФХК заключались в том, что организация не искореняла неподобающее поведение, а просто откупалась. Оказалось, что с 1989-го организация потратила почти $ 9 млн на компенсации жертвам сексуального насилия — большая часть этих выплат предназначалась жертвам домогательств известного детского тренера Грэма Джеймса. В их числе был, например, легендарный Тео Флёри, писавший об этом в автобиографии.



При этом канадская федерация тратила на выплаты свои собственные деньги. Источники доходов Hockey Canada известны — это поступления от многочисленных спонсоров (большинство крупных компаний страны). Кроме того, взносы поступали от региональных федераций, работающих в каждой провинции Канады, а также из федерального бюджета. Именно это обстоятельство взбудоражило канадский Минспорт — там хотят знать, использовались ли средства налогоплательщиков в нечистых целях.

Первыми отвалились спонсоры. Ещё в мае федерацию бросили один из крупнейших банков страны Scotiabank, телекоммуникационная компания TELUS и шинная корпорация Canadian Tire. Из-за этого борта на проходившем летом МЧМ, обычно густо залепленные рекламой, были сиротливо прикрыты кленовым листиком с логотипа чемпионата. На днях приостановили сотрудничество и оставшиеся партнёры: знаменитый фастфуд Tim Hortons, поставщик формы Nike и «Шевроле».

Но даже без спонсорских контрактов можно было бы выжить, пусть и с трудом. А вот демарш региональных отделений может привести ФХК к развалу. Несколько дней назад региональная федерация Онтарио, крупнейшей канадской провинции, объявила о том, что не передаст в центр сборы от участников соревнований — $ 3 за сезон с человека. Сумма сама по себе невелика, но, учитывая массовость канадского хоккея, это очень большие деньги.

Президент Hockey Canada Скотт Смит Фото: Zuma/TASS

Следующей стала федерация второго по важности региона страны — Квебека. Франкофоны и так известны тем, что всегда готовы протестовать против центра, и квебекские хоккейные власти объявили о том, что разрывают отношения с Hockey Canada и отказываются переводить в центр выплаты за трансферы игроков. Схожие решения приняли три федерации небольших регионов — Нью-Брансуика, Новой Шотландии, а также Ньюфаундленда и Лабрадора.

Эти решения последовали после того, как министр спорта Канады Паскаль Сент-Онж призвала региональные федерации усилить давление на центральный орган. Журналист TSN Рик Уэстхед сообщил, что правительства провинций также требуют от местных хоккейных чиновников отказаться от выплат в центр и выразить публичное недоверие руководству Hockey Canada.

На фоне этого в отставку ушла председатель совета директоров ФХК Андреа Скиннер. Сестра форварда «Баффало» изначально была временной фигурой, но провела в своём кресле лишь два месяца. На парламентских слушаниях, инициированных после скандалов, она пыталась защищать федерацию и говорила, что проблемы, в которых обвиняют её организацию, свойственны всему обществу в целом и надо начать с исправления этого. Её, мягко говоря, не поняли.

На днях канадский премьер Джастин Трюдо допустил вероятность создания новой национальной федерации: «Hockey Canada сейчас полностью лишилась доверия канадцев. Чем больше времени потребуется, чтобы понять это, тем труднее придётся всем, кто полагается на эту организацию. Они должны понимать, что, если нам придется избавиться от Hockey Canada и вместо этого создать организацию под названием, скажем, «Canada Hockey», люди захотят это сделать».

Но старая федерация ещё никуда не делась — и прямо сейчас на главной странице её сайта висит объявление о поиске членов в формируемый заново совет директоров. Показательно, что первое требование, которое хотят видеть от кандидата — организация коллективов с «дайверсити», это стоит выше «деловой хватки». «Политический смысл» стоит выше «принятия решений» и «управленческого опыта» — и понятно, каким будет главный приоритет новой канадской федерации.

Эмблема МЧМ-2022 Фото: Andy Devlin/ Getty Images

Перенос МЧМ из Омска/Новосибирска в Канаду с каждым новым скандалом в местной федерации выглядит всё более пикантно. ИИХФ пока не вмешивается в дела своего самого влиятельного члена, хотя до старта одного из главных турниров года осталось менее трёх месяцев. А ведь если до этого времени проблемы Hockey Canada не будут разрешены, скандалы могут продолжиться — если регионы отказались платить в центр, то легко можно представить себе, что они запретят игрокам поездки в сборную на МЧМ или ЧМ.

Конечно, на фоне отобранного у сибирских городов МЧМ можно было бы позлорадствовать, но сейчас международный хоккей рискует остаться без двух главных наций. Если это произойдёт, никому лучше от этого точно не будет.