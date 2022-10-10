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Результаты матчей КХЛ 9 октября, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей на 10 октября

Домашнее фиаско «Авангарда», уныние «Трактора» продолжается. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 9 октября
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«Торпедо» снова рисует красоту на льду, а сын главного тренера приносит «Витязю» победу, не сыграв ни секунды.

9 октября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось четыре игры. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждой из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Ип (Поллок, Фрэм) – 24:20 (5x5)   0:2 Броссо (Фу) – 44:50 (5x5)   0:3 Фу (Броссо, Вуд) – 53:23 (5x5)   0:4 Верек (Фу) – 58:10 (en)

«Авангард» приятно удивил болельщиков вчера, фактически всухую разгромив «Магнитку» на домашнем льду — если бы не странное помрачение видеогол-судьи, это было бы зафиксировано и юридически. После такого представления «Куньлунь» не пугал — даже с учётом того, что между двумя играми прошло лишь 24 часа, а в КХЛ две игры за два дня играют редко.

И аутсайдер одержал свою первую сухую победу в КХЛ за два года. «Авангарду» во многом не повезло: первый гол зашёл в их ворота после нелепого рикошета, третья шайба — результат не лучшей игры Василия Демченко, в гневе разломавшего клюшку, являющуюся сейчас дефицитом. «Авангард» уже после 0:2 практически ничего не мог создать, и никому до этого сезона не известный вратарь Мэтт Джурасик оформил свой первый «сухарь» в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 3
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Суворов (Иванцов) – 04:45 (5x4)   1:1 Телегин (Тертышный, Ткачёв) – 08:00 (5x5)   1:2 Карпухин (Стась) – 15:39 (5x5)   2:2 Тихонов (Колмыков) – 19:08 (5x5)   3:2 Денисов – 26:15 (5x5)   3:3 Бурдасов (Калинин, Бывальцев) – 28:02 (5x5)   4:3 Вовченко – 65:00 (ПБ)

В Череповце играли две команды, неожиданно для многих находившиеся вне зоны плей-офф и подходившие к игре с длительными спадами. Если «Трактор» недавно получил подкрепление в лице Сергея Шумакова, то у «Северстали» не играли два лидера нападения — Александр Петунин и Кирилл Пилипенко. Андрей Разин позже объяснил, что их попадание в запас было психологическим моментом. Уже после первого периода счёт был 2:2, причём три гола были забиты после мощных щелчков защитников от синей линии.

Во втором периоде «Северсталь» вышла вперёд после очередного гола защитника — но шайба вошла в ворота «Трактора» рикошетом от Владимира Ткачёва. Однако буквально через две минуты после этого гости организовали контратаку, и лучший бомбардир «Трактора» Антон Бурдасов сделал счёт 3:3. Эти цифры продержались на табло ещё полчаса игрового времени, а в серии буллитов Даниил Вовченко забил буллит, принёсший «Северстали» победу, а сопернику — пятое поражение подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
5 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Белевич (Венгрыжановский, Воронин) – 05:18 (5x5)   1:1 Мартынов (Варфоломеев, Колосов) – 08:46 (5x5)   2:1 Сато (Атанасов, Марин) – 28:00 (5x5)   2:2 Варфоломеев (Пинчук, Емелин) – 34:48 (5x5)   3:2 Коваленко (Гончарук, Кручинин) – 45:51 (5x4)   4:2 Воронин – 57:11 (en)   5:2 Марин – 58:33 (en)

«Торпедо» и минское «Динамо» уже играли на этой неделе в Нижнем Новгороде, но волей календаря снова обнаружили друг друга в соперниках в не особо изменившемся состоянии. Игорь Ларионов после первого матча сетовал на плохую реализацию моментов, и в ответном матче его команда завалила ворота Алексея Колосова бросками — у «Торпедо» 43 попадания в створ.

Особо выделялись два из них: Ю Сато, японский форвард команды Ларионова, даже с не очень выдающимися габаритами исполнил индивидуальный проход и забил первый японский гол в истории КХЛ. Очень красивой стала победная шайба Николая Коваленко, которая пришла в ворота после мастерской перепасовки в большинстве. Увенчали всё две шайбы в пустые ворота, и Игорь Ларионов после игры с чистой совестью снимал стресс малиной.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 1
Б
Спартак
Москва
0:1 Старченко (Хохлачёв, Вишневский) – 09:58 (5x4)   1:1 Яровой – 23:18 (5x4)   2:1 Буцаев – 65:00 (ПБ)

«Спартак» приезжал в Балашиху на небольшом спаде. Оборона, которая была так надёжна на старте чемпионата, в последнее время стала давать сбои, плюс вмешались ещё и кадровые проблемы. Одна из команд, которая этим воспользовалась — как раз «Витязь», который в начале недели забросил команде Бориса Миронова пять шайб в гостях.

Однако матч в Подмосковье таким весёлым не стал. Несмотря на суммарные 78 бросков по воротам, было заброшено лишь две шайбы, и обе в большинстве: и Максим Дорожко, ставший откровением сезона, и Патрик Рыбар работали великолепно. Дело дошло до буллитов, где победу «Витязю» принёс сын главного тренера Дэниэл Буцаев, который не провёл ни одной секунды в игре, но зато прекрасно исполнил свой послематчевый бросок.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ в сезоне-2022/2023

Матчи 10 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2022, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
ЦСКА
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2022, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Динамо М
Москва
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