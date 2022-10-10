Домашнее фиаско «Авангарда», уныние «Трактора» продолжается. Итоги дня КХЛ

9 октября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось четыре игры. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждой из них.

«Авангард» приятно удивил болельщиков вчера, фактически всухую разгромив «Магнитку» на домашнем льду — если бы не странное помрачение видеогол-судьи, это было бы зафиксировано и юридически. После такого представления «Куньлунь» не пугал — даже с учётом того, что между двумя играми прошло лишь 24 часа, а в КХЛ две игры за два дня играют редко.

И аутсайдер одержал свою первую сухую победу в КХЛ за два года. «Авангарду» во многом не повезло: первый гол зашёл в их ворота после нелепого рикошета, третья шайба — результат не лучшей игры Василия Демченко, в гневе разломавшего клюшку, являющуюся сейчас дефицитом. «Авангард» уже после 0:2 практически ничего не мог создать, и никому до этого сезона не известный вратарь Мэтт Джурасик оформил свой первый «сухарь» в КХЛ.

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В Череповце играли две команды, неожиданно для многих находившиеся вне зоны плей-офф и подходившие к игре с длительными спадами. Если «Трактор» недавно получил подкрепление в лице Сергея Шумакова, то у «Северстали» не играли два лидера нападения — Александр Петунин и Кирилл Пилипенко. Андрей Разин позже объяснил, что их попадание в запас было психологическим моментом. Уже после первого периода счёт был 2:2, причём три гола были забиты после мощных щелчков защитников от синей линии.



Во втором периоде «Северсталь» вышла вперёд после очередного гола защитника — но шайба вошла в ворота «Трактора» рикошетом от Владимира Ткачёва. Однако буквально через две минуты после этого гости организовали контратаку, и лучший бомбардир «Трактора» Антон Бурдасов сделал счёт 3:3. Эти цифры продержались на табло ещё полчаса игрового времени, а в серии буллитов Даниил Вовченко забил буллит, принёсший «Северстали» победу, а сопернику — пятое поражение подряд.

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«Торпедо» и минское «Динамо» уже играли на этой неделе в Нижнем Новгороде, но волей календаря снова обнаружили друг друга в соперниках в не особо изменившемся состоянии. Игорь Ларионов после первого матча сетовал на плохую реализацию моментов, и в ответном матче его команда завалила ворота Алексея Колосова бросками — у «Торпедо» 43 попадания в створ.

Особо выделялись два из них: Ю Сато, японский форвард команды Ларионова, даже с не очень выдающимися габаритами исполнил индивидуальный проход и забил первый японский гол в истории КХЛ. Очень красивой стала победная шайба Николая Коваленко, которая пришла в ворота после мастерской перепасовки в большинстве. Увенчали всё две шайбы в пустые ворота, и Игорь Ларионов после игры с чистой совестью снимал стресс малиной.

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«Спартак» приезжал в Балашиху на небольшом спаде. Оборона, которая была так надёжна на старте чемпионата, в последнее время стала давать сбои, плюс вмешались ещё и кадровые проблемы. Одна из команд, которая этим воспользовалась — как раз «Витязь», который в начале недели забросил команде Бориса Миронова пять шайб в гостях.



Однако матч в Подмосковье таким весёлым не стал. Несмотря на суммарные 78 бросков по воротам, было заброшено лишь две шайбы, и обе в большинстве: и Максим Дорожко, ставший откровением сезона, и Патрик Рыбар работали великолепно. Дело дошло до буллитов, где победу «Витязю» принёс сын главного тренера Дэниэл Буцаев, который не провёл ни одной секунды в игре, но зато прекрасно исполнил свой послематчевый бросок.

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Матчи 10 октября