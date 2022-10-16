Овечкин уже отпраздновал первый гол в сезоне НХЛ. Но судьи решили его не засчитывать

Алексей Протас залез в очевидный офсайд. Тем не менее Ови после матча радовался первой победе и кричал «Да!» в подтрибунных помещениях.

Все привыкли, что Александр Овечкин обычно начинает кошмарить вратарей без раскачки, с первых же матчей сезона. Он всего лишь пятый раз за 18 лет остался без заброшенных шайб в первых двух матчах сезона (при этом в трёх этих случаях всё же набирал очки). Антирекордом является сезон-2012/2013, когда засуха капитана «столичных» длилась целых четыре матча. Впрочем, в тот год он всё равно выиграл «Морис Ришар Трофи».

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В этом году вопросы не только к Овечкину, но и к другим лидерам «столичных», которые все разом пробуксовывают, пока звёзды в других командах блистают. В матче с «Бостоном» феерили Крейчи с Пастрняком, с «Торонто» забивали Мэттьюс и Таварес. А из четырёх голов «Вашингтона», что и так негусто, только один забил игрок из первых двух троек. Поэтому неудивительно, что на матч с «Монреалем» главный тренер Питер Лавиолетт попытался расшевелить звенья, основательно их перемешав. В частности, он разбил русскую связку, поставив к Овечкину Строума, а Кузнецова отправив во второе звено к Оши и Манте, а также перетряхнул спецбригады.

Конечно, к Овечкину по сравнению с остальными несоизмеримо больше внимания, ведь он выполняет глобальную задачу, за которой следит весь хоккейный мир – гонится за Уэйном Гретцки.

В первом периоде все болельщики «Вашингтона» и персонально Ови в едином порыве выдохнули – забил! Александр, который в предыдущих играх палил по большей части в большинстве из своего офиса, на сей раз пошёл в самую гущу событий, на пятачок, и подставил клюшку под наброс Эрика Густафссона. Овечкин уже праздновал гол и вернулся на скамейку в прекрасном расположении духа, довольно улыбаясь, однако судьи решили шайбу не засчитывать – при входе в зону Алексей Протас очевидно забрался в офсайд.

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Особенно иронично было то, что в ту же минуту Сидни Кросби в матче с «Тампой» сотворил очередной мини-шедевр. Извечный соперник Великой Восьмёрки не испытывает никаких проблем на старте чемпионата и уже вышел в лидеры бомбардирской гонки. Если Овечкин всё ещё искал свой первый гол в сезоне, то другие ведущие игроки «столичных» проснулись, что облегчало ситуацию для «Вашингтона». На старте второго периода счёт открыл Ник Сузуки, но хозяева ответили на это тремя шайбами в течение шести с небольшим минут, что в итоге и обеспечило им первую победу в чемпионате.

Сначала забил Конор Шири, на пятачке подставивший клюшку под передачу Ника Дженсена. Затем уже выстрелили тяжеловесы. Евгений Кузнецов одним движением выцарапал шайбу в борьбе с соперником и отдал на Манту, который быстро её обработал и послал её под рукой Сэма Монтембо.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Для Евгения это очко стало первым в сезоне, а вскоре «Вашингтон» реализовал и первое своё большинство в сезоне. С 10-й попытки, но лучше поздно, чем никогда. Плюс здесь и Овечкин набрал своё первое очко – его бросок Монтембо отразил, но Оши был первым на добивании и со второго раза завёл шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Есть первая победа «Вашингтона»! Автор сайта Washington Hockey Now написал, что после игры в подтрибунных помещениях Овечкин кричал «Да!» и, видимо, нисколько не расстраивался из-за сорвавшейся шайбы. К тому же раз партнёры встрепенулись, значит, голы Ови тоже не за горами. «Вашингтону» они очень нужны, и вовсе не из-за погони за Гретцки, а для командного успеха.