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Александр Овечкин выдал свой худший старт в заокеанской карьере

Александр Овечкин выдал свой худший старт в заокеанской карьере
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выдал свой худший старт в заокеанской карьере. В первых двух матчах регулярного чемпионата НХЛ нового сезона капитан «столичных» не набрал ни одного очка и заработал показатель полезности «-3».

Лишь второй раз в карьере Овечкин не отметился результативными баллами в двух стартовых встречах. В сезоне-2016/2017 нападающий «Вашингтона» не набрал очков в матчах с «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Айлендерс». И если вторую встречу он завершил с показателем полезности «0», то во второй «схватил» «-1». Соответственно, тот сезон он также начал без голов и результативных передач, но его общая полезности была «-1».

В остальных чемпионатах Овечкин неизменно набирал очки хотя бы в одном из первых двух матчей.

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