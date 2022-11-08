«Это чудо на льду». Один из беднейших клубов КХЛ грохнул лидера сезона!

В конце сентября, после того как СКА укатал «Адмирал» в лёд на своей площадке со счётом 6:1, Леонид Тамбиев сказал, что его команда с петербургской находится в разных весовых категориях. С тех пор утекло уже много воды, а слаженная система игры вывела «моряков» уже на четвёртое место в Восточной конференции. Команда оказывает ожесточённое сопротивление любому сопернику, а в последних 10 матчах и вовсе не уходит со льда без набранных очков. Сегодняшний матч со СКА — очередное тому доказательство.

«Адмирал» обыграл недосягаемого лидера чемпионата за счёт строгой дисциплины, терпения и реализации своих моментов. И, конечно, за счёт прекрасных действий своего вратаря Никиты Серебрякова, работы у которого сегодня было хоть отбавляй. Голкипер отразил 45 бросков из 46 – это второй результат в его карьере (рекордом были 57 сейвов в матче с «Нефтехимиком» в 2018 году) и третий матч в этом сезоне с более чем 40 спасениями. Все три матча, что любопытно, стали для «Адмирала» победными.

«Серия из 10 матчей с очками? Мы смогли выработать правильную философию, команда сплотилась, есть костяк команды, который знает, как и что делать в определённых моментах игры. Команда управляемая, ребята стараются делать то, что их просят», — так объяснил успехи команды Тамбиев после игры со СКА.

В концовке первого периода «моряки» подловили ошибку первого звена соперников на синей линии и убежали в контратаку. Дмитрий Саюстов и Артём Гареев разыграли всё как по нотам, разорвав оборону соперника.

Во втором периоде, в котором обычно СКА включается на полную мощь, «Адмирал» снова терпел, ждал и дождался своего момента. Павел Шэн протащил шайбу по правому борту, набросил её на ворота. Александр Самонов распластался на льду в шпагате, оставив маленькое неприкрытое пространство. Александр Шевченко и Иван Емец закапывали шайбу и добились успеха. СКА взял просмотр на помеху вратарю, но арбитры своего решения не отменили.

СКА только в третьем периоде смог наконец размочить счёт – Никита Гусев замкнул передачу Даниила Пыленкова на дальней штанге, набрав своё третье очко за три матча после возвращения в СКА, но «Адмиралу» всё было нипочём. «Моряки» без паники оборонялись и спокойно довели игру до победы – за минуту с небольшим Рудольф Червены снял все вопросы голом в пустые. Мог забить вратарский гол и Серебряков – на последних секундах он прицельно бросал от лицевой линии, но промахнулся.

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Это могло бы стать красивой вишенкой на торте, но «Адмирал» и без этого всё равно сотворил сенсацию. Шутка ли, один из беднейших клубов КХЛ грохнул лидера сезона! Тамбиев назвал эту победу чудом на льду.

«Хороший матч, что тут говорить. Эмоции немного переполняют. Небольшое чудо на льду сотворили, показали, что можно каждую команду обыгрывать. Есть сплочённость, самоотдача, дух командный. Мы рады, что сделали праздник болельщикам, сотворили чудо на льду.

По весне всё видно будет, сейчас-то что говорить? Сейчас идёт борьба за плей-офф, за очки. Ещё столько матчей играть. Мы рады, скрывать не буду. Поулыбаемся, но нет времени улыбаться и радоваться. Через день опять игра, график плотный. Сегодня только поулыбаемся, радоваться будем уже, когда дело сделаем. Надеюсь», — заявил главный тренер «моряков».