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Результаты матчей КХЛ 20 ноября, турнирная таблица, видеообзоры, расписание матчей КХЛ на 21 ноября

«Спартаку» помогло странное решение судей, ЦСКА провернул фирменный трюк. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 20 ноября
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Армейцы потеряли заработанное преимущество за секунды, а у «Локомотива» есть повод кивать в сторону арбитров.

20 ноября в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись два матча. Коротко рассказываем об основных событиях в каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2022, воскресенье. 13:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Хохлачёв (Кин, Принс) – 36:42 (5x4)   1:1 Каюмов (Красковский, Шалунов) – 56:29 (5x4)   2:1 Локтионов (Хайруллин, Хохлачёв) – 58:42 (5x5)

«Спартак» завершал домашнюю серию матчем с «Локомотивом». Москвичи уступили в предыдущей встрече ЦСКА – вот и в первом периоде с новым соперником они выглядели довольно бледно. Ярославцы почти вдвое перебросали хозяев, но голкипер Патрик Рыбар действовал безошибочно.

Во втором отрезке «Локомотив» снова был ближе к голу, однако вполне добровольно отказался от своих притязаний на взятие ворот. Ярославцы схватили сразу три удаления, и одно из них привело к печальным последствиям. Александр Хохлачёв, получив оперативный простор, продемонстрировал всю мощь и точность своего броска и открыл счёт во встрече.

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Неприятной новостью для спартаковцев стала травма Фила Вароне – нападающий получил повреждение неизвестной тяжести в столкновении с двумя противниками и досрочно отправился в раздевалку в сопровождении врачей.

В третьем периоде спартаковцы уверенно сохраняли преимущество, но за три с половиной минуты до финальной сирены Артур Каюмов отважно полез на ворота Рыбара и восстановил равенство. Впрочем, очень скоро «Спартак» снова вышел вперёд – отличился Андрей Локтионов.

Ярославцы пошли на штурм, сняв вратаря, и преуспели за счёт массированного навала на чужой пятачок. Однако арбитры дали свисток за мгновение до того, как шайба оказалась в сетке. При этом Рыбар не успел её зафиксировать. Тем не менее закон обратной силы не имеет: у «Спартака» – четвёртая победа в пяти последних матчах, у «Локомотива» – пятая подряд неудача.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 4
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Каменев (Мамин, Окулов) – 02:00 (5x5)   1:1 Кара (Яровой) – 20:48 (5x5)   1:2 Каменев (Окулов, Нестеров) – 53:00 (4x4)   1:3 Мингачёв (Гуськов, Полтапов) – 56:26 (5x5)   2:3 Гончаров (Галузин, Сараев) – 57:54 (5x5)   3:3 Гончаров (Уилсон, Воронков) – 58:33 (6x5)   3:4 Провольнев (Плотников) – 64:19 (3x3)

ЦСКА, в последнее время набравший приличный ход, испытал уйму проблем в противостоянии с «Витязем». Армейцы усилиями Владислава Каменева оперативно открыли счёт. Но в начале второго периода подмосковные хоккеисты отыгрались.

Основные события встречи пришлись на последние семь минут основного времени. В течение этого отрезка соперники отличились по два раза. Снова Каменев и Тахир Мингачёв вывели команду Сергея Фёдорова вперёд и, казалось, обеспечили ей победу. Однако в жаркой концовке Никита Гончаров оформил дубль и перевёл игру в овертайм.

Бо́льшую часть дополнительного времени ЦСКА провёл в расстановке 4х3 – армейцы, по собственному обыкновению, заменили вратаря на дополнительного полевого игрока. После долгих и мучительных попыток действующие чемпионы КХЛ всё же использовали численное преимущество: Владислав Провольнев щелчком от синей линии буквально прошил Максима Дорожко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 21 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2022, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Ак Барс
Казань
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2022, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2022, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Амур
Хабаровск
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Адмирал
Владивосток
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