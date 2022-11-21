«Спартаку» помогло странное решение судей, ЦСКА провернул фирменный трюк. Итоги дня КХЛ

Армейцы потеряли заработанное преимущество за секунды, а у «Локомотива» есть повод кивать в сторону арбитров.

20 ноября в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись два матча. Коротко рассказываем об основных событиях в каждом из них.

«Спартак» завершал домашнюю серию матчем с «Локомотивом». Москвичи уступили в предыдущей встрече ЦСКА – вот и в первом периоде с новым соперником они выглядели довольно бледно. Ярославцы почти вдвое перебросали хозяев, но голкипер Патрик Рыбар действовал безошибочно.

Во втором отрезке «Локомотив» снова был ближе к голу, однако вполне добровольно отказался от своих притязаний на взятие ворот. Ярославцы схватили сразу три удаления, и одно из них привело к печальным последствиям. Александр Хохлачёв, получив оперативный простор, продемонстрировал всю мощь и точность своего броска и открыл счёт во встрече.

Неприятной новостью для спартаковцев стала травма Фила Вароне – нападающий получил повреждение неизвестной тяжести в столкновении с двумя противниками и досрочно отправился в раздевалку в сопровождении врачей.



В третьем периоде спартаковцы уверенно сохраняли преимущество, но за три с половиной минуты до финальной сирены Артур Каюмов отважно полез на ворота Рыбара и восстановил равенство. Впрочем, очень скоро «Спартак» снова вышел вперёд – отличился Андрей Локтионов.



Ярославцы пошли на штурм, сняв вратаря, и преуспели за счёт массированного навала на чужой пятачок. Однако арбитры дали свисток за мгновение до того, как шайба оказалась в сетке. При этом Рыбар не успел её зафиксировать. Тем не менее закон обратной силы не имеет: у «Спартака» – четвёртая победа в пяти последних матчах, у «Локомотива» – пятая подряд неудача.

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ЦСКА, в последнее время набравший приличный ход, испытал уйму проблем в противостоянии с «Витязем». Армейцы усилиями Владислава Каменева оперативно открыли счёт. Но в начале второго периода подмосковные хоккеисты отыгрались.

Основные события встречи пришлись на последние семь минут основного времени. В течение этого отрезка соперники отличились по два раза. Снова Каменев и Тахир Мингачёв вывели команду Сергея Фёдорова вперёд и, казалось, обеспечили ей победу. Однако в жаркой концовке Никита Гончаров оформил дубль и перевёл игру в овертайм.

Бо́льшую часть дополнительного времени ЦСКА провёл в расстановке 4х3 – армейцы, по собственному обыкновению, заменили вратаря на дополнительного полевого игрока. После долгих и мучительных попыток действующие чемпионы КХЛ всё же использовали численное преимущество: Владислав Провольнев щелчком от синей линии буквально прошил Максима Дорожко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 21 ноября