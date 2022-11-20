Внезапный провал «Локомотива» в КХЛ! Нехватка опыта или системный кризис?

«Локомотив» при Игоре Никитине – коллектив особенный. Да, команда играет в далеко не самый зрелищный хоккей. Скорее, в системный, присущий её нынешнему главному тренеру ещё со времён работы в ЦСКА. Однако неинтересным, скучным и банальным ярославский клуб не назовёшь. Своя изюминка есть.

Железнодорожники перед нынешним сезоном решили полностью отказаться от легионеров, сделав ставку исключительно на россиян. Не зря президент клуба Юрий Яковлев часто приводит в пример прославленную ярославскую хоккейную школу. Правда, отдачи от неё хотелось бы видеть больше.

«Кого из ярославских воспитанников, ставших суперзвёздами, вы можете назвать за последние годы? Кто проявляет себя в НХЛ? Таких нет. «Локомотив» в последние годы превратился в добротную команду выше среднего, но без претензий на большие дела. Хотя потенциал есть», – говорил известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд.

Отчасти Леонид Владленович прав. Молодёжи и местных воспитанников в «Локомотиве» действительно хватает, но до уровня звезды КХЛ (уж не будем вспоминать про НХЛ) никто из талантов пока не дотягивает даже близко. Сложно представить, что команда со столь неопытным составом (хотя никто не забывает про Шалунова, Андронова или Елесина) пройдёт сезон без серьёзных спадов.

Да, случившийся сейчас провал, с одной стороны, безусловно, можно назвать неожиданным и внезапным, так как пяти поражений подряд в матчах с далеко не самыми сильными соперниками вполне можно было избежать. Но, с другой стороны, запаса прочности у нынешнего «Локомотива» нет и быть не может. Именно поэтому Вайсфельд и охарактеризовал железнодорожников коллективом не для больших дел.

Но даже с такими результатами ярославцы уверенно занимают четвёртое место в Западной конференции, сохраняя отрыв от ближайшего преследователя в лице московского «Динамо». В плей-офф, разумеется, команда Игоря Никитина попадёт, в этом нет никаких сомнений. А вот что будет дальше – большой вопрос.

«Локомотив» — «Спартак» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Возможно, у ребят в голове сидит: играем хорошо, значит, успех сам собой придёт. А это психология, которая неприемлема в большом спорте. Нельзя довольствоваться словом «неплохо», имеет значение только слово «победа». Только она определяет, как ты сегодня отработал матч. Надо всегда ставить цель забрать матч. А мы здесь буксуем. Но я верю в своих ребят, они уже почувствовали, как они могут играть. А эти поражения — уроки, которые мы пройдём вместе», – заявил Никитин после очередной неудачи, на этот раз в сегодняшней игре со «Спартаком».

Кто-то сетует на системный кризис ярославцев, но вряд ли он имеет место быть. Здесь, скорее, помимо неопытности, действительно стоит говорить о психологическом факторе, на что справедливо обратил своё внимание главный тренер. Ведь нельзя сказать, что все эти пять матчей «Локомотив» проиграл без шансов и в одну калитку. Наоборот, в трёх встречах ярославцы набрали по очку, а в двух уступили в основное время со счётом 1:2.

Впереди у железнодорожников очередная поездка в Сочи, где они уже недавно проиграли. А значит, пришло время для реванша. А вот затем будет гостевая игра со СКА, который в последнее время тоже находится далеко не в лучшей форме. Посмотрим, как обе команды подготовятся к очному противостоянию.