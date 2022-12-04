НХЛ крутит новые подвиги Капризова! Он спас свой клуб в концовке и забил шикарный буллит

«Борщ, пельмени, голубцы. Много еды, больше энергии», — Кирилл Капризов раскрыл секрет своих последних успехов. К россиянину приехали родители, и на домашней еде он выдаёт на-гора один мощный матч за другим, вплотную приблизившись к очередному клубному рекорду.

Сегодня, в матче с «Анахаймом», его результативная серия была под угрозой. Первые 57 с половиной минут яркая перестрелка проходила без его участия. В первом периоде «Миннесота» дважды выходила вперёд – между голами Калена Эддисона и Коннора Дьюара затесалась шайба Райана Строума, но второй период полностью остался за «утками». Сначала Кэм Фаулер реализовал большинство, а затем Тревор Зеграс забил на отложенном штрафе.

«Они хотели прорываться к воротам. Мы пытались их остановить, но их желание было больше нашего. Мы не смогли найти отскок, а они нашли, потому что у них больше игроков были включены в игру. Они чаще находили шайбу и забивали, потому что они хотели больше нашего в первых двух периодах», — отметил главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон.

В третьем периоде Джоэль Эрикссон Эк сравнял счёт, но вскоре Трой Терри вновь вывел «Анахайм» вперёд, и только в этот момент настала очередь Капризова. В концовке его выпускали в двух сменах, и он не подвёл. Поборолся у борта, отлепился от обороняющегося, выскочил на дальний пятачок как раз вовремя к пасу Матсу Цуккарелло и забил в падении! Результативная серия, которая началась почти месяц назад также в матче с «Анахаймом», продлилась до 11 матчей. За это время Капризов набрал 18 (7+11) очков, а до повторения клубного рекорда осталась одна игра.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«У русской суперзвезды сейчас лучшая по продолжительности серия в карьере, и в последнем периоде он выглядел как одержимый. Было похоже на то, что он просто не позволит «дикарям» проиграть. Его гол – в касание из слота – ждали все на арене», — написали в The Athletic.

НХЛ в соцсетях сопроводила видео гола смайликом со значками доллара вместо глаз, а нападающий Джордан Гринвей после матча сказал: «Это сумасшествие. Безумие. Я каждый раз удивляюсь, но больше не удивляюсь, понимаете? У него получается это делать. Наверняка тренеры просят закрывать Кирилла, а у него всё равно получается открыться. Это безумие».

На этом подвиги Капризова не закончились, хотя овертайм для него прошёл негладко. Сначала его потеря в зоне атаки едва не закончилась голом Троя Терри – тут надо поблагодарить героические действия Джареда Сперджена, который доработал ногами и в последний момент успел выбить шайбу с клюшки соперника.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Позже Капризов ещё и схватил удаление, зацепив клюшкой Фрэнка Ватрано. Это могло окончательно добить «Миннесоту», но «Анахайм» шансом не воспользовался, а под самый конец овертайма ещё и вратарь Джон Гибсон сам получил две минуты.

На буллитах Капризов и Зеграс устроили шоу. Тревор одними движениями рук «раздел» Филипа Густаффсона, Кирилл вышел на лёд следующим и не стал обыгрывать, а молниеносно бросил.

ВИДЕО

«О боже. Буллиты Зеграса и Капризова просто возмутительны!», — восхитились в соцсетях НХЛ. В этом сезоне россиянин в послематчевых бросках не промахивается, у него три удачных попытки из трёх. Ну а победную шайбу забросил Мэтт Болди.