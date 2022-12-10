Россиянин встал на защиту Флёри, который был готов подраться с нахальным Драйзайтлем.

Такого от Капризова не ждали! Схватил Макдэвида за грудки и жёстко осадил двух звёзд НХЛ

Волею календаря все встречи «Миннесоты» с «Эдмонтоном» в нынешнем регулярном чемпионате приходятся на первую половину декабря. В первом матче «дикари» были сильнее, а Кирилл Капризов набрал 3 (1+2) очка.

Вторая встреча двух суперзвёзд, играющих под 97-м номером, удача была на стороне Коннора Макдэвида и компании. Как и в предыдущей встрече, «Эдмонтон» довольно быстро вышел вперёд.

Отлично сработало четвёртое звено, а Клим Костин, похоже, нашёл свою команду и играет здорово. После хет-трика Горди Хоу с «Аризоной» сегодня он продолжил набирать очки. На третьей минуте россиянин перехватил шайбу в чужой зоне и нанёс молниеносный бросок по воротам. Марк-Андре Флёри оказался к нему готов, но Девин Шор и Дерек Райан «доели» момент на пятачке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В середине периода Макдэвид реализовал большинство, став первым игроком в этом сезоне с 25 голами и увеличив отрыв от ближайшего преследователя Джейсона Робертсона. Тем не менее «Миннесота» смогла отыграться. Перед перерывом Эрикссон Эк обокрал Дарнелла Нурса за воротами «Эдмонтона» и в фантастической манере переиграл Стюарта Скиннера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде Капризов заработал на себе два подряд удаления – и в формате «пять на три» продлил свою рекордную серию с очками, выдав передачу под бросок Матсу Цуккарелло. Сегодня ровно месяц, как россиянин не уходит со льда без набранных очков, за эти 14 матчей на его счету девять голов и 12 передач!

Другая серия россиянина – голевая, которая насчитывала семь матчей – сегодня прервалась, так как больше «Миннесота» забить не смогла, хотя в итоге перебросала соперника 44-38. «Эдмонтон» ещё до конца периода вновь вырвался вперёд – Кайлер Ямомото подправил шайбу на пятачке, а вскоре после этого произошёл самый любопытный момент в матче.

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Флёри не понравились слишком активные действия Зака Хаймана, который пытался выкопать шайбу из-под блина вратаря. Он схватил его клюшку и попытался её сломать, а уже после остановки игры выбросил её подальше вместе со своим блином.

Всё закончилось бы миром, если бы не Леон Драйзайтль. Нахальный немец решил вывести Флёри из себя, и у него получилось! Голкипер едва не устроил драку, но ограничился тем, что в отместку сбросил с обидчика шлем.

Капризов, который прекрасно видел момент, не собирался спускать с рук такую наглость. Он жёстко осадил сразу двух суперзвёзд НХЛ — сначала пошёл разбираться с Драйзайтлем, а затем схватил за грудки подъехавшего на заварушку Макдэвида.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

И всё-таки Драйзайтль сегодня посмеялся последним – в третьем периоде он прошил Флёри в большинстве и дальше, как ни пыталась «Миннесота» сравнять счёт, у неё ничего не вышло.