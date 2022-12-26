10 лучших матчей сборной России на МЧМ. Было ли что-то круче того самого финала?

Россия — Финляндия — 4:3 ОТ. МЧМ-2011, четвертьфинал

«Вы не помните, какого защитника я обыграл, когда мы третий гол забивали? По-моему, это Ватанен был, да? Который писал там про нас как раз? — Евгений Кузнецов издевался над финским защитником в микст-зоне. — Ну, вы ему привет передайте. Пусть теперь тоже почитает. У нас один Челябинск больше, чем вся их Финляндия. Он же не видел ничего. Вылез откуда-то, чушь какую-то говорит. Пусть играет лучше».



За несколько десятков минут до этого яркого и неоднозначного спича Кузнецову и его партнёрам было совсем не до смеха. Россия «летела» 1:3 к 55-й минуте четвертьфинала, и разглядеть в мрачном рисунке игры шансы на воскрешение могли только самые преданные фанаты.



В итоге именно они оказались правы. Кузнецов сократил отставание до минимума, использовав большинство, а под самый занавес матча раскрутил Ватанена невероятным финтом. В овертайме Евгений просто бросил — и вывел команду в топ-4 турнира.



«Не знаю, что произошло. Мы так хорошо играли в течение 55 минут, но последние пять были просто катастрофой. Мы играли весь матч так, как хотели. Затем почему-то им удалось забросить свои шайбы. Сейчас мы очень разочарованы», — будущий нападающий «Трактора» Теэму Пулккинен был раздавлен.