10 лучших матчей сборной России на МЧМ. Было ли что-то круче того самого финала?

Сегодня, 26 декабря, в Канаде стартует молодёжный чемпионат мира. Российская команда в турнире не участвует, так что нам остаётся лишь вспоминать её прошлые успехи.
Этот Рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Игроки распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Россия — Канада — 5:3. МЧМ-2011, финал
Самый близкий по времени успех молодёжной сборной России совсем скоро станет подростком — феноменальному камбэку над Канадой через полторы недели исполнится 12 лет.
Об этом финале написано так много, что не повториться невозможно. Россияне «горели» 0:3 после 40 минут встречи, а потом будто переселились в другие тела. На табло 42:33 — Артемий Панарин забивает первый гол.
42:46 — Максим Кицын делает счёт 2:3.
47:29 — Шайба от Владимира Тарасенко — и всё начинается заново.
В игре наступает мимолётное затишье. Соперники, будто переводя дух, откатываются, снижают активность, но вскоре один из них снова устраивает цунами. Панарин оформляет дубль, а Никита Двуреченский за полторы минуты до конца выписывает канадцам окончательный приговор.
Россия отгружает Канаде пять за период — такого никогда не было. И будет ли когда-то ещё?
Россия — Финляндия — 4:3 ОТ. МЧМ-2011, четвертьфинал
«Вы не помните, какого защитника я обыграл, когда мы третий гол забивали? По-моему, это Ватанен был, да? Который писал там про нас как раз? — Евгений Кузнецов издевался над финским защитником в микст-зоне. — Ну, вы ему привет передайте. Пусть теперь тоже почитает. У нас один Челябинск больше, чем вся их Финляндия. Он же не видел ничего. Вылез откуда-то, чушь какую-то говорит. Пусть играет лучше».
За несколько десятков минут до этого яркого и неоднозначного спича Кузнецову и его партнёрам было совсем не до смеха. Россия «летела» 1:3 к 55-й минуте четвертьфинала, и разглядеть в мрачном рисунке игры шансы на воскрешение могли только самые преданные фанаты.
В итоге именно они оказались правы. Кузнецов сократил отставание до минимума, использовав большинство, а под самый занавес матча раскрутил Ватанена невероятным финтом. В овертайме Евгений просто бросил — и вывел команду в топ-4 турнира.
«Не знаю, что произошло. Мы так хорошо играли в течение 55 минут, но последние пять были просто катастрофой. Мы играли весь матч так, как хотели. Затем почему-то им удалось забросить свои шайбы. Сейчас мы очень разочарованы», — будущий нападающий «Трактора» Теэму Пулккинен был раздавлен.
Россия — Канада — 6:5 ОТ. МЧМ-2013, матч за третье место
Концепт матчей за третье место часто и безжалостно критикуют представители самых разных видов спорта. Но если вам понадобятся аргументы в пользу проведения таких игр, можете смело использовать «бронзовую» встречу между сборными России и Канады в Уфе. Желание запрыгнуть на последнюю ступеньку пьедестала оказалось в командах настолько сильным, что уже в первом периоде они устроили настоящую перестрелку.
К восьмой минуте россияне вели со счётом 3:1 — представьте, насколько обидно было бы застрять в пробке по пути на такую игру. Впрочем, опоздавшие смогли получить свою дозу адреналина. Канадцы от души вложились во второй период и уже к середине отрезка смогли восстановить паритет.
В третьем отрезке заклятые друзья обменялись результативными уколами, а овертайм не продлился долго. На второй минуте дополнительного времени Валерий Ничушкин заложил классический для себя вираж от края на пятак и подарил команде медали.
Россия — Канада — 5:4. МЧМ-2002, финал
Начало финального матча получилось для сборной России обескураживающим. На 22-й секунде парни Владимира Плющева пропустили один гол, через семь минут — второй… Канадцы хозяйничали на российском пятачке и регулярно «раздевали» соперников при игре один в один. Всё было грустно до тех пор, пока Александр Фролов не внёс шайбу в ворота, перед этим заложив за ними крутой вираж.
На старте второго периода «кленовые» предприняли ещё один резкий рывок: Кобасью и Апшолл буквально продавили вратаря Андрея Медведева — 1:3. Спасая ситуацию, тренеры выпустили на лёд его сменщика Мыльникова. Кадровые перестановки мгновенно вдохнули в россиян недостающий кислород — им понадобилось всего 10 минут, чтобы забить три гола. Один из них мог показаться достаточно фантастическим. Александр Полушин в одиночку объехал всю канадскую пятёрку, пожонглировал шайбой на крюке и отправил её за красную ленточку.
Канадцы, впрочем, не сломались и в третьем периоде восстановили равенство. Решающее действие произвёл Антон Волченков — капитан не мудрствуя лукаво зарядил от синей линии и вновь вывел партнёров в лидеры. Всю концовку канадцы провели в большинстве, но Мыльников под атаками соперников не прогнулся и вскоре вместе с соотечественниками любовался золотой медалью.
Россия — Канада — 6:0. МЧМ-2020, групповой этап
Обычно выбегать на матч подобно гориллам из клетки — привилегия канадцев, но в конце 2019 года родоначальники хоккея уступили её сборной России. Команда Валерия Брагина буквально растоптала принципиального соперника, едва судья дал стартовый свисток. Хованов, Дорофеев, Ртищев за 10 минут поставили «кленовых листьев» на край пропасти, а в оставшееся время забили ещё три гола и праздновали самую крупную российскую победу над сборной Канады в истории МЧМ.
Матч получился настолько проходным, что удивлялся даже Егор Замула. «Они боялись идти в единоборства, — недоумевал защитник сборной России. — Они боялись нас, это было видно. Я в нескольких моментах хотел нанести силовой приём, а он просто уезжал меняться. Я ему кричал: «Ты что, боишься? Давай, играй!» Он просто уезжал. Я не знаю, это были не канадцы. Сели в первых же минутах, вратарь у них дрогнул. Мы наращивали темп, скамейка жила. Старались играть агрессивнее, жёстче».
Канадцы, правда, оказались ещё какими канадцами. В финале они взяли реванш у сборной России, сумев спастись на последних минутах основного времени.
Россия — Канада — 3:2 ОТ. МЧМ-1999, финал
Первая победа российской молодёжки на МЧМ состоялась в 1999 году. Перед турниром россияне оказались в незавидном положении: главного тренера Петра Воробьёва госпитализировали, и на турнир команду повёз Геннадий Цыгуров. Пройдя финнов и словаков, его подопечные наткнулись на канадцев.
«Кленовые листья» на предыдущих стадиях легко опрокинули Казахстан и Швецию, по сумме двух матчей забросив 18 шайб. Но финал сложился по совершенно другому сценарию. Россияне диктовали условия на протяжении всей встречи и дважды выходили вперёд. Канадцы оба раза отыгрывались, однако в овертайме выпустили на оперативный простор одного из самых опасных нападающих чемпионата — Артёма Чубарова. Центрфорвард быстро бросил и точно попал.
Российская команда закончила матч с 40 бросками в створ ворот Роберто Луонго — во многом именно усилия будущей легенды «Ванкувера» так долго удерживали канадцев на плаву. Но, кажется, никогда до и никогда после хоккейная Россия не переигрывала хоккейную Канаду настолько заметно.
Россия — Канада — 3:2. МЧМ-2003, финал
В Галифаксе сборная России недосчиталась двух главных звёзд в возрастной категории — турнир прошёл без Ильи Ковальчука и Станислава Чистова, которые к тому моменту уже доросли до НХЛ. При этом в заявку попал 17-летний Александр Овечкин. В первом же матче чемпионата — со сборной США — динамовский воспитанник отметился хет-триком.
В финале россиянам пришлось несладко. После двух периодов канадцы вели со скромными 2:1, но предпосылок к перелому в игре не наблюдалось. Тем не менее в третьем периоде российская молодёжка собралась, переместила игру в чужую зону и достаточно быстро смогла насладиться плодами усилий. Сначала Игорь Григоренко сравнял счёт. Затем Александр Полушин выкатил шайбу на Юрия Трубачёва, и тот метнул её мимо Марка-Андре Флёри — будущей звезде «Питтсбурга» не оставалось ничего, кроме как со злости рубануть клюшкой по льду. Что импульсивный голкипер делал, говорил и думал после сирены, представить трудно — ведь канадцам так и не удалось спастись.
Финляндия — Россия — 4:3 ОТ. МЧМ-2016, финал
В 2016 году на долю сборной России выпала дуэль с финской дрим-тим, которая к тому же выступала перед своими болельщиками. Команда во главе с Рантаненом, Лайне, Ахо доминировала на протяжении всего турнира, но финал не стал для них лёгкой прогулкой.
Россияне вырвались вперёд благодаря раннему голу Владислава Каменева, и вплоть до старта третьего периода на льду царило молчание. Заключительный полноценный отрезок превратился в настоящую драму. В течение 42-й минуты Лайне и Светлаков обменялись голами. На 51-й Ахо вновь сравнял счёт. На 58-й Рантанен вывел финнов в лидеры — казалось, этим история российской команды на турнире и закончится. Однако за семь секунд до финиша наброс Ивана Проворова нарушил планы финнов на празднование. Правда, торжество всё же состоялось. На 62-й минуте Капанен изящно объехал российскую оборону и уложил шайбу за спину Александру Георгиеву.
Россия — Словакия — 8:3. МЧМ-2019, четвертьфинал
При всей опрометчивости, сопровождающей любой МЧМ, большие разрывы в матчах этого турнира — явление редкое. Четыре года назад сборной России удалось крупно обыграть словаков. За первые 10 минут Григорий Денисенко и компания отправили в ворота соперников четыре шайбы, а ещё четыре распределили по оставшемуся игровому времени более равномерно. Драматичных побед в истории российской команды было достаточно — меньше, чем настолько уверенных и с таким внушительным заделом.
Канада — Россия — 4:3. МЧМ-2020, финал
3:1 — к 49-й минуте сборная России спокойно обыгрывала Канаду. Результат вполне отражал содержание игры: подопечные Валерия Брагина выглядели бодрее соперников в условиях атакующей игры.
Но затем на одного из самых фактурных нападающих команды словно спустилось какое-то помутнение. Глупое удаление Дмитрия Воронкова вернуло канадцев в борьбу. Они за 10 секунд использовали большинство, а затем забили ещё дважды. Первые 50 минут финала были для российской сборной сказочными, но последняя десятка превратилась в форменную катастрофу.
- 26 декабря 2022
-
15:58
-
15:46
-
15:29
-
15:10
-
14:57
-
14:24
-
14:07
-
13:43
-
13:19
-
13:16
-
13:02
-
12:42
-
12:23
-
11:58
-
11:46
-
11:01
-
10:31
-
10:00
-
09:53
-
09:29
-
09:08
-
08:46
-
08:21
-
08:00
- 25 декабря 2022
-
23:55
-
23:22
-
22:53
-
22:16
-
22:01
-
21:34
-
21:18
-
21:00
-
20:42
-
20:22
-
20:07