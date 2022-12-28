«Швырнул на лёд, как тряпичную куклу». Столкновение двух русских в НХЛ удивило Америку

«Вашингтон Кэпиталз» великолепно провёл время перед рождественской паузой. Команда Александра Овечкина выиграла четыре встречи подряд и вернулась в зону плей-офф, взлетев на третье место Столичного дивизиона. После паузы «столичным» предстояла важнейшая гостевая встреча с соседями по таблице из «Рейнджерс», и в Нью-Йорке подопечные Питера Лавиолетта тоже не сплоховали.
Уже на 9-й минуте «Вашингтон» получил двойное большинство. Это была шикарная возможность для Овечкина забить 803-й гол в карьере, но взятие ворот Игоря Шестёркина оформили другие хоккеисты: Маркус Юханссон добил шайбу с пятачка после броска Евгения Кузнецова.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Затем наступило голевое затишье, прерванное только в конце второго периода, зато сразу дуплетом. Сначала отличился раззабивавшийся в последнее время защитник Эрик Густафссон, а затем Ларс Эллер не заметил оборону «Рейнджерс».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
3:0 после двух периодов, но преимущество «Вашингтона» могло быть крупнее. Ещё в первом периоде Александр Алексеев угодил в штангу, лишив себя первого гола в НХЛ, а в конце второго отрезка Игорь Шестёркин совершил умопомрачительный сейв, оставив «синерубашечников» в игре.
Вообще, российские хоккеисты были заметны в этот вечер, пусть даже они не забили ни одного гола. Зато эпизод с участием двух наших соотечественников стал одним из самых обсуждаемых в этой игре: речь о силовом приёме Дмитрия Орлова на Виталии Кравцове. Защитник «Вашингтона» почти по-борцовски уложил на лёд форварда «Рейнджерс», но, к удивлению многих, не получил за это действие двухминутного штрафа.
«Кравцов ловко обыграл Орлова, который в ответ швырнул его на лёд, как тряпичную куклу. Казалось, что это был силовой удар», — справедливо отметил в своём «твиттере» журналист Винс Меркольяно. Да и примерно каждый второй реплай под записью с видео сводился к тому, что Орлова судьи откровенно простили.
Что ж, главное, что в этом моменте Кравцов не получил очередную травму. Ну а «Рейнджерс» в третьем периоде не смогли предпринять абсолютно ничего, да ещё и пропустили на 57-й минуте в пустые ворота от Конора Шири.
4:0 – «Вашингтон» прямо неудержим во второй половине декабря. Даже голы Овечкина не нужны «столичным», чтобы выигрывать важные матчи у прямых конкурентов.
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