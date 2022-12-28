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«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» 4:0, видео жёсткого силового приёма Дмитрия Орлова на Виталии Кравцове

«Швырнул на лёд, как тряпичную куклу». Столкновение двух русских в НХЛ удивило Америку
Лев Лукин
Орлов хитанул Кравцова
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Дмитрий Орлов обошёлся с Виталием Кравцовым также неласково, как «Вашингтон» с «Рейнджерс».

«Вашингтон Кэпиталз» великолепно провёл время перед рождественской паузой. Команда Александра Овечкина выиграла четыре встречи подряд и вернулась в зону плей-офф, взлетев на третье место Столичного дивизиона. После паузы «столичным» предстояла важнейшая гостевая встреча с соседями по таблице из «Рейнджерс», и в Нью-Йорке подопечные Питера Лавиолетта тоже не сплоховали.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2022, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Юханссон (Кузнецов, Густафссон) – 08:44 (5x3)   0:2 Густафссон (Шири, Строум) – 37:01 (5x5)   0:3 Эллер (Манта) – 39:23 (5x5)   0:4 Шири – 56:58 (en)

Уже на 9-й минуте «Вашингтон» получил двойное большинство. Это была шикарная возможность для Овечкина забить 803-й гол в карьере, но взятие ворот Игоря Шестёркина оформили другие хоккеисты: Маркус Юханссон добил шайбу с пятачка после броска Евгения Кузнецова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Затем наступило голевое затишье, прерванное только в конце второго периода, зато сразу дуплетом. Сначала отличился раззабивавшийся в последнее время защитник Эрик Густафссон, а затем Ларс Эллер не заметил оборону «Рейнджерс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

3:0 после двух периодов, но преимущество «Вашингтона» могло быть крупнее. Ещё в первом периоде Александр Алексеев угодил в штангу, лишив себя первого гола в НХЛ, а в конце второго отрезка Игорь Шестёркин совершил умопомрачительный сейв, оставив «синерубашечников» в игре.

ВИДЕО

Вообще, российские хоккеисты были заметны в этот вечер, пусть даже они не забили ни одного гола. Зато эпизод с участием двух наших соотечественников стал одним из самых обсуждаемых в этой игре: речь о силовом приёме Дмитрия Орлова на Виталии Кравцове. Защитник «Вашингтона» почти по-борцовски уложил на лёд форварда «Рейнджерс», но, к удивлению многих, не получил за это действие двухминутного штрафа.

ВИДЕО

«Кравцов ловко обыграл Орлова, который в ответ швырнул его на лёд, как тряпичную куклу. Казалось, что это был силовой удар», — справедливо отметил в своём «твиттере» журналист Винс Меркольяно. Да и примерно каждый второй реплай под записью с видео сводился к тому, что Орлова судьи откровенно простили.

Что ж, главное, что в этом моменте Кравцов не получил очередную травму. Ну а «Рейнджерс» в третьем периоде не смогли предпринять абсолютно ничего, да ещё и пропустили на 57-й минуте в пустые ворота от Конора Шири.

4:0 – «Вашингтон» прямо неудержим во второй половине декабря. Даже голы Овечкина не нужны «столичным», чтобы выигрывать важные матчи у прямых конкурентов.

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