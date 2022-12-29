Дрался с болельщиком, снимал кино, донатил Обаме. Кто он — главный босс в жизни Овечкина?

Каковы шансы стать миллиардером, если родиться в семье секретаря и официанта? Не спешите отвечать, что таких шансов нет, в подтверждение – жизнь и судьба Теодора Джона Леонсиса, владельца «Вашингтон Кэпиталз» и друга Александра Овечкина.

Леонсис, выходец из греческой семьи, родился в Бруклине. Его отец и мать не были состоятельными, но смогли обеспечить сына достойным образованием: сначала Тед учился в одной из лучших школ города, а затем поступил в Джорджтаунский университет.

В течение 10 лет после получения диплома Леонсис работал обычным клерком, а по достижении 30-летия в его истории случился перелом, предопределивший её дальнейшее развитие. В 1987-м американец основал коммуникационную компанию Redgate Communications. Ещё через восемь лет эту фирму поглотила другая – AOL. Леонсис не был против реорганизации или – по крайней мере – нашёл способ органично встроиться в новую структуру. В AOL бизнесмен занимал руководящие посты в нескольких подразделениях.

Впоследствии Леонсис организовал ещё несколько компаний и в 1999 году весьма оригинально воспользовался одной из них. Через фирму Lincoln Holdings, LLC он приобрёл хоккейный «Вашингтон», а также по 44% от «Вашингтона» баскетбольного и арены Verizon Center, на которой клубы выступали.

Теодор Джон Леонсис Фото: nhl.com

Леонсис принял «Кэпиталз» в неоднозначное время. С одной стороны, за год до покупки команда впервые добралась до финала Кубка Стэнли, с другой – в момент сделки влачила жалкое существование на дне турнирной таблицы. При Леонсисе «Вашингтон» взял один Кубок и собрал более 200 аншлагов подряд. И ещё неизвестно, какое из достижений круче.

Пробудить интерес столичной публики к хоккею – на первых порах именно такая задача выглядела для Леонсиса приоритетной. Новый владелец не поскупился, чтобы её выполнить. Летом 2001 года «Вашингтон» заполучил Яромира Ягра, подписав с ним самый крупный на тот момент контракт в истории НХЛ ($ 77 млн на семь лет). Три сотни болельщиков настолько впечатлились новостью, что метнулись встречать Ягра в аэропорт.

Яромир Ягр Фото: nhl.com

Ставка на звезду сработала – Ягр действительно влюбил в хоккей тысячи вашингтонцев, которые прежде предпочитали другие виды досуга. Некоторые были до такой степени без ума от чеха, что, когда клуб его продал, негодовали. Критика сыпалась на Леонсиса из каждой форточки, а однажды показалась прямо перед его лицом.

Фанат на глазах у Леонсиса затянул насмешливую кричалку. Не в силах сдержаться, бизнесмен повалил болельщика на землю. В сутолоке равновесия лишился и находившийся рядом ребёнок. НХЛ выписала Леонсису штраф в размере $ 100 тыс. и запретила контактировать с командой в течение недели. К чести Теодора Джонса, он извинился перед фанатом ещё до того, как попал под санкции. Превращая искреннее раскаяние в деятельное, Леонсис пригласил оппонента посмотреть следующую игру из ложи владельца.

В 2009 году бизнесмен стал участником другой печальной истории с добрым концом. Бездомный Скотт Лоуэлл ночевал рядом со стадионом «Вашингтона», и, узнав об этом, Леонсис сам нашёл Лоуэлла, устроил его работать на кухне в ресторане, оплатил аренду квартиры на первое время, протез ноги и пожизненный абонемент на матчи «Кэпиталз». В ответ Лоуэлл поклялся оставаться трезвым.

Ещё год спустя против Леонсиса открыто выступил Дэмиен Кох, автор биографической книги «Проект Овечкина». Журналист утверждал, что Леонсис пытался обойти потолок зарплат в 2010 году, подписывая с российским снайпером новый контракт. Кроме того, Кох обвинил функционера в том, что тот платил блогерам, добиваясь от них позитивного освещения новостей вокруг «Кэпиталз». Нападки не получили независимых доказательств. Леонсис заявил, что Кох не смог получить прямого доступа к Овечкину и оттого был зол на клуб.

Но ещё одного скандала в этом же году Леонсису обойти не удалось. «Кэпиталз» вслед за другими франшизами увеличили цены на билеты, а вдобавок – сократили объём порций в продаваемом на стадионе пиве. В результате к Теодору приклеилось прозвище «Леон$и$».

Позднее Леонсис ещё не раз подтвердил новый никнейм (который, впрочем, едва ли может обидеть бизнесмена). Владелец настаивал на увеличении количества рекламных щитов вокруг Verizon Center. Таким образом он хотел привлечь новые инвестиции. Претензии критиков ограничивались исключительно пределами эстетической плоскости. Через пару лет споров Леонсис вышел из них победителем, и билбордов в окрестностях стадиона стало больше.

Но самый ранний и самый комичный скандал, в центре которого оказался предприниматель, случился в 2001 году. Леонсис публично признался, что на собственной клавиатуре написал программу, которая не позволяла покупать билеты на Verizon Center болельщикам «Питтсбурга». В том сезоне «Пингвины» были соперниками «Вашингтона» по первому раунду плей-офф. «Мне всё равно, я буду продолжать это делать», – Леонсис отверг все вопросы о несправедливости.

Тед Леонсис с Кубком Стэнли Фото: nhl.com

Сейчас Леонсис, помимо «Кэпиталз», «Уизардс» и их арены, занимается большей частью инвестиционными проектами. Полтора десятка лет назад он был более активен. В 2007 году Леонсис выступил в роли продюсера документального фильма о «Нанкинской резне» – одном из самых зверских эпизодов Второй японо-китайской войны. Лента вошла в шорт-лист претендентов на «Оскар». Позднее Леонсис спродюсировал ещё несколько картин, а вскоре основал сайт SnagFilms. Ресурс публиковал документальные фильмы с возможностью пожертвований в пользу их главных героев. Сайт продолжает функционировать, сейчас на нём размещены более 20 тыс. работ.

Леонсис вовлечён в политику. Ранее он подавал заявку от Вашингтона на проведение Олимпийских игр – 2024, но она не прошла национальный отбор. Теодор поддерживает Демократическую партию США – он донатил на кампанию Барака Обамы, а в 2016 году помогал Хиллари Клинтон.

В начале десятых Леонсис потратил $ 20 млн на покупку двух домов. В одном из них раньше жил Джон Кеннеди. В 2018 году Forbes оценивал состояние владельца «Вашингтонов» в $ 1 млрд. Стать миллиардером, если ты родился в американской семье секретаря и официанта? Вполне реально.