Уникальные детали беседы Овечкина с главой «Вашингтона» на пути к рекорду Гретцки

Накануне в курортном городе Палм-Бич, расположенном в штате Флорида, состоялась большая встреча руководителей клубов Национальной хоккейной лиги, посвящённая предстоящему 30-летнему юбилею с момента вступления Гари Бэттмэна в должность комиссара организации. После завершения официальной части церемонии главы клубов поговорили с журналистами, ответив на самые актуальные вопросы о положении дел в своих командах.

Наиболее любопытным получилось выступление многолетнего руководителя «Вашингтон Кэпиталз» Теда Леонсиса, чей коллектив на данный момент располагается за чертой виртуальной зоны плей-офф, занимая только 10-е место в Восточной конференции. И это несмотря на то обстоятельство, что подопечные Питера Лавиолетта сейчас имеют в своём активе четырёхматчевую победную серию, до начала которой столичные и вовсе находились ближе к аутсайдерским позициям на Востоке.

Главной темой общения Леонсиса с журналистами являлся ответ на вопрос – как совместить борьбу «Вашингтона» за плей-офф с погоней капитана команды Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. И не пора ли «Вашингтону» по недавнему примеру «Нью-Йорк Рейнджерс» ударяться в перестройку, то есть скидывать контракты ветеранов в другие клубы и начинать строить совершенно новую команду. Ответ Леонсиса получился крайне интересным.

Тед Леонсис Фото: Patrick Semansky/AP Photo/ТАСС

«Я не собираюсь, как в прошлый раз, распродавать всех игроков. Уверен, что у нас всё равно появятся молодые игроки, но перестройку мы устраивать не будем. Для меня перестройка – это когда, глядя в глаза игрокам, тренерам и болельщикам, говоришь, что теперь мы будем ужасны. А если бы мы были ужасны, не думаю, что Алекс мог бы побить рекорд.

Овечкин хочет сделать всё правильно. Алекс сказал: «Я не собираюсь быть игроком третьего звена и играть по 8-10 минут, когда меня выпускают на большинство, чтобы я забивал свои голы. Такого я не хочу. Пообещайте, что сохраните команду конкурентоспособной, уровня плей-офф». А сам он пообещал всегда оставаться в форме и быть одержимым не рекордом, а выигрышем ещё одного Кубка Стэнли», – через представителей СМИ заверил Леонсис болельщиков «Кэпиталз».

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О какой перестройке вспоминал Леонсис в самом начале вышеприведённой цитаты? Может быть, современное поколение хоккейных болельщиков уже и не помнит те времена, когда американский бизнесмен греческого происхождения в 1999 году стал владельцем «Кэпиталз». Уже спустя несколько лет после этого Леонсис провернул обмен-блокбастер с «Питтсбургом», в результате которого в его команду перебрался легендарный чешский форвард Яромир Ягр. Соглашение с Ягром было рассчитано на семь сезонов, в каждый из которых он должен был заработать $ 11 млн. На тот момент контракт Яромира считался рекордным для всей НХЛ, но чешскому форварду суждено было отыграть только два сезона в составе «Кэпиталз».

Результаты команды и посещаемость её арены падали, и во время провального сезона-2003/2004 Леонсис и тогдашний генеральный менеджер клуба Джордж Макфи решили распродать лидеров во главе с Ягром и построить новую команду с нуля. За уходом чеха в «Рейннджерс» вскоре последовал переход Петера Бондры в «Оттаву Сенаторз». Вскоре после этого Роберт Ланг был отправлен в «Детройт Ред Уингз», а Сергей Гончар – в «Бостон Брюинз». В результате одержав только 23 победы в 82 матчах регулярного чемпионата, «Вашингтон» занял последнее место в Юго-Восточном дивизионе и 14-е в Восточной конференции.

На лотерее драфта НХЛ — 2004 «Вашингтону» невероятным образом повезло. Не будучи худшей командой лиги, столичным достался первый выбор, который они закономерно потратили на фаворита драфта Александра Овечкина. С того момента и начала писаться новая глава в истории «Кэпиталз». Первые два сезона россиянина в лиги прошли для «Вашингтона» без участия в плей-офф, и только в 2008 году Овечкин дебютировал в розыгрыше Кубка Стэнли. На протяжении следующих 10 лет российский снайпер с разной степенью успешности гнался за главной целью в его клубной карьере – и в 2018 году наконец стал чемпионом НХЛ.

Александр Овечкин Фото: Matt Slocum/AP Photo/ТАСС

После ухода из клуба главного тренера Барри Тротца «Вашингтон» четырежды кряду становился участником плей-офф, но с того момента так пока и не выиграл ни одной кубковой серии в постчемпионское время. После же неудачного начала нынешнего сезона, собственно, и встал вопрос о завершении цикла этого созыва «Кэпиталз» и уходе в повторную перестройку, но Леонсис категорически отверг данные предположения. Это означает, что Джон Карлсон, Ти Джей Оши, Евгений Кузнецов, Никлас Бекстрём и Том Уилсон после возвращения в строй, а также другие лидеры столичных будут продолжать помогать Овечкину в его погоне за рекордом Гретцки.

«Гретцки пообещал присутствовать на каждом матче, когда Овечкин будет близок к его рекорду. Он сказал, что хочет летать с нами и быть на каждом матче. Так что в последний сезон, когда рекорд будет в пределах видимости, он, наверное, просто переедет к нам», – сказал Леонсис.

На данный момент отставание Александра (797) от рекорда Гретцки (894) составляет 97 точных бросков. Ближайшей целью для Овечкина по-прежнему является позиция Горди Хоу (801), результат которого находится от россиянина уже на расстоянии вытянутой руки. По всей видимости, ещё до конца 2022 года 37-летний капитан «Кэпиталз» должен как минимум сравняться с Горди, после чего впереди него будет находиться только один-единственный игрок в истории НХЛ.