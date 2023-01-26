Такого в НХЛ не было 97 лет! Русский новичок восхищает Америку уникальной статистикой

Кирилл Марченко из «Коламбуса» не может сделать первый ассист, но в плане голов идёт наравне с легендами.

Статистика Кирилла Марченко напоминает нам о самых ранних хоккейных временах, когда передачи либо вообще не записывали, либо делали это гораздо более скупо, чем сейчас. К игре с «Эдмонтоном» Кирилл подходил с удивительной линейкой — 10+0 в 24 матчах.

«Даже не знаю, вроде отдаю пасы, не так много, как хотелось, но какие-то моменты всё равно создаю, однако с передачами не везёт. Я уже сам смеюсь над этой темой с ребятами, что где-то вратарь сейв классный сделает или на пустые ворота промажут», — говорил форвард в недавнем интервью российским журналистам.

Прямо сейчас объективных задач, кроме высокого драфт-пика, у «Коламбуса» уже нет, так что парни просто могут играть так, чтобы им не было стыдно за себя. Игру в Эдмонтоне Марченко начинал в третьем звене, но из-за травмы Густава Нюквиста был передвинут во второе, к молодой связке Кент Джонсон — Коул Силлинджер.

Хотя Кирилл отмечал, что Джонсон — это «креативный и специфичный игрок, он не сделает стандартного действия, от него можно ждать чего угодно», первая передача к Марченко всё равно не пришла, он снова забил. Иронично, что одиннадцатая шайба в сезоне не имела ассистентов: Джонсон попал в штангу, Марченко подобрал шайбу, грамотно ушёл от Тайсона Бэрри, вывалился на пятак и забил, пока оппоненты были заняты другими игроками.

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Сам «Коламбус» в матче победил, хотя уступал 1:2 и не смог сдержать убойное большинство «Эдмонтона». В овертайме забил Кент Джонсон — ещё одна большая надежда хоккейного Огайо на светлое будущее.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Удивительная статистика Марченко заставляет рыться в статистических выкладках. В последний раз больше десяти шайб без голевых передач забивали в сезоне-1926/27: Альфред Лепин из «Монреаля» сделал 16+0, а Джон Маккинон из несуществующих ныне питтсбургских «Пиратов» забил 13 шайб. Передачи тогда засчитывали реже, чем сейчас, и лидер НХЛ по ассистам выбил только 18 передач за 44-матчевый сезон.

Кроме того, Марченко вышел на психологическую отметку в первые 25 игр, и только шесть русских игроков на этом отрезке забили больше снайпера «Коламбуса»: Марченко идёт наравне с легендами прошлого Фёдоровым и Ковальчуком и уже обогнал признанных снайперов современности Капризова и Тарасенко.

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Кириллом восхищаются не только американские журналисты, но и не особо падкие на лесть в последнее время финны. «Марченко — лучшее, что есть в «Коламбусе», — написал корреспондент госканала Yle Томми Сеппяля. Некоторые даже прочат Марченко «Колдер», но обогнать Мэтти Бенирса или Оуэна Пауэра за оставшуюся часть сезона будет нереально.



Даже непонятно, чего пожелать Кириллу во второй половине чемпионата: набрать, наконец, этот несчастный ассист или всё-таки провести уникальный сезон только с забитыми шайбами. Болельщики «Коламбуса» вряд ли будут против.